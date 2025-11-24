2025高雄城市書展最後倒數 金浩然、黑熊森遊會登場掀高潮

2025高雄城市書展邁入最後一週，活動聲勢持續升溫。23日舉行的「移動之詩」詩歌朗誦沙龍，邀集鄭烱明、汪啟疆、李進文、楊佳嫻等七位跨世代詩人，以詩聲與音樂交織出「相聚、跨界、出走」的主題氛圍，並由鳳山音樂人王立言伴演，現場回響熱烈。延續這股文學能量，29、30日總館將迎來國際級重量嘉賓與親子活動，把書展推向最高潮。

↑圖說：「移動之詩」詩歌朗誦沙龍匯聚了鄭烱明、汪啟疆、吳錦發、吳明娟、李進文、楊佳嫻、任明信等七位跨世代詩人（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

文化局長王文翠表示，今年書展以「文學跨越時空」為主軸，而壓軸亮點正是韓國暢銷作家、《不便利的便利店》作者金浩然。他將於11月29日下午現身總圖際會廳，以「小說寫作的喜悅與悲傷」分享創作旅程。金浩然作品在韓國累積銷量突破170萬冊，並授權27國出版，擁有強大讀者群，此次更將談及新作《尋找唐吉訶德》。活動並安排簽書會，提供讀者與國際作家近距離交流的難得機會。

↑圖說：韓國作家金浩然將於11月29日下午現身總圖7F際會廳，以「小說寫作的喜悅與悲傷」為題進行分享。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

書展活動不僅限於文學，還延伸至生活與安全教育。高市圖館長李金鴦表示，本週末戶外廣場將舉行「黑熊森遊會」，與黑熊學院合作推出包括「CPR挑戰」、「避難背包準備」、「防空避難姿勢」、「走失求救練習」、「定位回報」、「基礎包紮與傷口處理」及「避難背包體能測試」等七大關卡，讓親子在體驗中學習重要民防知識。今年更捐贈200本《KUMA黑熊學院少年防衛課》給偏鄉校區，並安排公益閱讀專車接送學生參與，落實閱讀平權。

↑圖說：黑熊森友會讓親子在遊戲中學習民防觀念（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

此外，由柚仔林合和學堂書店策劃的「客語散策──從庄頭到港灣的移動書寫」市集，也將於總圖廣場登場，讓讀者從語言、文化走進閱讀行動。

高市圖表示，書展最後倒數仍有多場亮點活動接力，包括德國和平書業得主詩人廖亦武「一個人的監獄圖書館」、沈伯洋委員「海港之內的韌性」、黑熊學院執行長朱福銘「那些學校沒教的事」、大塊文化董事長郝明義專題講座，以及朗聲曼波讀劇優勝隊伍演出、藝術家 Ballboss 創作分享、《長女病》作者張慧慈談話等。市府邀請市民把握最後週末，一起前往高雄市立圖書館總館感受閱讀魅力。

