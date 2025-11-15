2025高雄城市書展盛大開幕！港灣書市、七大特展、百場講座掀起閱讀熱潮
記者洪正達／高雄報導
「2025高雄城市書展」今（15）日於高雄市立圖書館總館開幕。FOCASA馬戲團以震撼全場的動感特技率先炒熱現場，觀眾驚呼聲不斷，今年書展匯集百家出版社與獨立書店打造「港灣書市」，並於連續三週週末推出百場活動與七大特展、國際講座及跨域演出，隨著啟動儀式完成，宣示高雄城市書展正式啟航！
文化部政務次長李靜慧表示，高雄城市書展是真正從閱讀出發去推動出版事業，2026年也有別於固定一個城市的模式，臺灣國際兒少書展將移動到高雄舉辦，屆時不但是一場出版專業展會，更將以高雄為舞台，向國際展示這座城市如何連結出版界與教育界推動閱讀，並號召市民共同參與。李靜慧指出，明年兒少書展移動到高雄，也將跨界延伸至音樂、電影、藝術與表演，突破傳統書展的範疇，打造兒少閱讀與文化交流的平台。
高雄市文化局長王文翠表示，陳其邁市長高度重視閱讀平權，市府持續以策展、圖書館舍與教育合作擴大閱讀觸角。今年城市書展以「移動」為主題，書展的精采不只在一個地點，也同樣發生在輕軌列車，讓閱讀的精采能延伸到更多場域，更是一場包覆書籍、影像、創作、藝術與城市風景的文化盛會。王文翠進一步表示：「高雄城市書展以閱讀推動城市創意與文化自信，所以市府與高市圖每年都投入心力，在短短期間辦理超過百場的講座，希望讓高雄成為一座可以『自在閱讀、自在探索』的城市。」並鼓勵市民踴躍參與今年書展活動，透過閱讀重新體會高雄的深度與視野。
高雄市立圖書館館長李金鴦儀式後受訪也說明，本屆書展規劃上百場精彩活動，邀請多位優秀講者與跨域創作者，從文字到聲音、戲劇延伸至音樂，打造滿足所有感官的閱讀盛宴。講座陣容包括全方位藝人郎祖筠、知名作家謝哲青，以及國際講座史丹澤大使分享外交與移動生活經驗，並舉行德國 MOU簽書儀式。透過跨域企劃與行動閱讀計畫，我們將書展延伸至圖書館、草地、輕軌 等城市場域，結合讀劇、樂讀馬戲與偏鄉公益閱讀專車，打破傳統閱讀框架，將閱讀能量帶到城市每一個角落。希望讀者無論大人、小孩，都能在各個展點找到屬於自己的閱讀入口。
本日最受矚目的活動之一「Build to Give 愛心步步拼」樂高®積木公益捐贈儀式，接續開幕式在總館B1繪本廣場舉行。高市圖表示，此活動邀請偏鄉學童與親子家庭一起參與創作，透過積木象徵希望與連結。安排孩子們於會後進行現場創作，用遊戲與故事築起屬於自己的「愛心之城」。高市圖指出，與樂高®台灣合作讓書展多了教育、公益與陪伴的層次，也讓閱讀不只停留在書頁，而能延伸到互動、玩樂與教育中。
高市圖表示，2025高雄城市書展已經正式開幕，務必把握2025高雄城市書展首週精彩節目， 11月16日由第三代團長陳子陽率領的明華園黃字戲劇團，將以折子戲《封神。哪吒》帶領觀眾重返外台歌仔戲的精髓，透過「緊、迭、快」的節奏結合現代表演語彙，呈現新世代歌仔戲的獨特生命力；人氣Podcast節目「茫Day不錄」，主持人Sky與鴨肉將以最誠實直白的談話風格，與市民朋友見面。壓軸演出則邀請入圍第36屆金曲獎四項大獎的獨立唱作人王彙筑，以專輯《滴滴答答》中細膩溫柔的旋律深情獻唱。「2025高雄城市書展」多達上百場的質感講座與特色活動現正熱烈開放報名，歡迎民眾把握時間參與，詳情可上高雄城市書展官網（https://2025libkrf.ksml.edu.tw/ ）及高雄市立圖書館-閱讀心視界 FB粉專查詢。
