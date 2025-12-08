2025高雄城市盃龍舟賽熱力落幕 蓮池潭再掀競速龍舟巔峰對決

健身工廠女子隊勇奪女子組冠軍，充分展現訓練成果與堅強團隊精神。 (高雄市體育總會龍舟委員會提供)

記者王正平/高雄報導

2025高雄城市盃龍舟賽7日於蓮池潭落幕，今年共有近百隊、逾千名來自台港各地隊伍參賽，現場湧入眾多觀賽民眾，蓮池潭成為水上競速舞台。

運動發展局指出，本次賽事為國內冬季重要龍舟競賽，採積分制，參賽隊伍須同時挑戰100公尺與200公尺競技龍舟。100公尺考驗專注與爆發力，200公尺增加體力與戰術運用。選手在歷經三天至少六場的鏖戰，體能優劣更是獲勝關鍵。

今年選手表現皆展現高水準，去年城市盃龍舟賽混合組200公尺傳統小龍及競技大龍雙料冠軍隊伍健身工廠隊，本屆再度奪下公開組及混合組總積分冠軍；花蓮馬大工程行及臺南高級海事水產職業學校則拿下公開組總積分亞軍與季軍。

今年增設的50+（50歲以上）公開組表現同樣突出，選手大多具備多年水域經驗，香港戰毅會龍舟隊以精準划法及穩健節奏，奪下總積分冠軍；旭源武士家今年組成黃、橘兩隊參賽名列第二、三名，已為明年奪冠預作準備。

另，今年亦同步新增女子組，女子隊伍在100公尺與200公尺賽事中展現絕佳默契，最終由健身工廠女子隊、浪花捲捲、吹蕊起分別拿下總積分第一至第三名，成為本屆亮點。