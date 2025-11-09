2025高雄山茶評鑑成果展 首度移師駁二

為推廣高雄高品質山茶，「二○二五高雄山茶評鑑成果展」首次突破以往模式，移師駁二藝術特區清香登場，高雄市長陳其邁八日出席活動推薦高雄好茶，頒發評鑑獎項予獲獎茶農，並參與第四屆山茶封存儀式，以行動推廣高雄山茶產業，從地方走向全國、邁向國際。(見圖)

高市府農業局今(九)日說明，這次活動以「與茶為伴、與香共守」為題，象徵高雄茶農為一縷茶香，以一生的光陰，在種茶、製茶過程中不懈鑽研，與山茶廝守；參賽茶品涵蓋青茶、紅茶與台灣橙茶，數量達五十一支再創新高；高雄山茶近年積極創新並走向國際，不僅「六龜橙茶」及與帕莎蒂娜合作的「紅茶金桔費南雪」雙雙榮獲二○二五年ITI最高三星榮譽，更跨界推出「山茶香氛」赴日法參展，展現高雄山茶風土底蘊。

除了頒獎典禮，現場舉辦多達三十席的茶席品茗體驗，其中包含從六龜新發遠道而來的「小小茶藝師」，在新發國小課程中經過專業培訓的小小茶藝師們，兩人一組，一人說茶一人泡茶，以山茶文化帶給茶友們獨特的茶席體驗；另外還有現煮現泡製作的山茶冰淇淋、山茶茶葉蛋，以及DIY手作體驗，也有得獎茶農的展售攤位可供選購，讓民眾體驗來自山茶產區的好味道。

陳其邁表示「好東西要與好朋友分享」，他介紹高雄山茶，風味獨特香醇，咖啡因含量非常低，適合日常飲用，高市府贈送外賓最珍貴的禮物就是山茶，特別推薦給民眾，希望民眾能享受最優質的茶葉，並強調高雄山茶是原生山茶，數量有限、非常珍貴，一定要自己喝，歡迎大家踴躍選購，品味高雄山茶的獨特風味。

農業局指出，高雄山茶以稀有的產量與高品質，得到ITI、AVPA、日本綠茶大賽等多個國際獎項，逐步走向國際舞台，現已成為高雄最具代性的農特產品之一；透過茶改場的專家們輔導茶農依循全新橙茶製茶工藝，用高雄山茶茶葉製作出的橙茶風味獨特，比傳統白茶更為濃厚圓潤，備受喜愛。

農業局提到，「高雄山茶」是近年在茶葉市場上廣受矚目的優良茶品，今年的高雄山茶評鑑活動規模更盛往年，共吸引二十五位茶農提出五十一支茶樣競逐榮耀，可以看見高雄山茶產業正持續蓬勃發展，未來將持續整合產、官、學資源，協助社區發展「高雄山茶」品牌、讓好茶被看見，並以成為「台灣第七茶區」為目標，打造融合山茶文化、製茶專業與環境永續的高雄茶業新楷模。