2025高雄市原住民族聯合豐年節 11/8、9日衛武營都會公園登場

高雄市長陳其邁與市府原住民委員會邀請大家11月8日、9日來衛武營都會公園體驗原住民族聯合豐年節系列活動。（圖：高雄市政府提供）

2025高雄市原住民族聯合豐年節，11月8日、9日將在衛武營都會公園登場。高雄市阿美族總頭目林信明4日率領都會區傳統領袖代表等人，在市政會議上以阿美族的「報信」儀式，致贈信物給陳其邁市長，並邀請市府團隊和高雄市民一同來體驗原住民族的文化之美。（溫蘭魁報導）

高雄市阿美族總頭目林信明和高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯率領各社團頭目與青年，穿著阿美族服飾、唱著阿美族傳統歌謠，在市政會議中向市長陳其邁以及各局處首長報信，宣達高雄市原住民族聯合豐年節11月8日、9日將在衛武營都會公園熱鬧登場，林信明總頭目並且親自為陳其邁市長穿戴上阿美族男子的「霞披」，象徵傳遞族群的祝福和友誼。

高雄市阿美族總頭目林信明親自為陳其邁市長穿戴上阿美族男子的「霞披」，象徵傳遞族群的祝福和友誼。（圖：高雄市政府原住民委員會提供）

市長陳其邁表示，豐潮活動是高雄市的年度盛事，今年邁入第六屆，有原住民特色美食、千人圍舞、傳統原住民族文化體驗，還有原住民歌手與團體熱力演出：「更會有阿爆等原住民歌手與團體參與演出，大概會有160攤左右的我們原住民族的美食。」

2025年TAKAO豐潮系列活動~高雄市原住民族聯合豐年節邀請大家來體驗原住民文化，詳情可上臉書粉專查詢。