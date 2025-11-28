「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」11/28高雄展覽館登場 4天限定破盤優惠 消費滿399再抽五星住宿

【記者羅伯特/綜合報導】南臺灣年末最大旅遊盛事「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」將於11月28日至12月1日在高雄展覽館盛大登場。開幕首日（28）日由高雄市政府王宏榮副秘書長偕同觀光局高雄熊及高捷公司蜜柑站長化身「一日館長」，帶領農業局、原民會、高雄市輪船公司、高雄市觀光協會、東高雄觀光產業聯盟及觀光業者熱力造勢。今年高雄館以「高雄遊樂園」（Kaohsiung Wonderland）為主題，運用鮮明活潑的色彩呈現城市亮點，包括大港橋、愛河灣、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街、佛光山佛陀紀念館等「台灣觀光100亮點」景點，並網羅人氣打卡地標，全方位展現高雄山海河港的多元魅力，邀請旅客在暖冬時節來旅展搶優惠、買好物。

圖說: 南臺灣年末最大旅遊盛事「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」將自11月28日至12月1日在高雄展覽館盛大登場。

廣告 廣告

王宏榮副秘書長表示，高雄觀光表現屢創佳績，依據觀光署統計，高雄市已連續兩年榮獲觀光人次及滿意度全國雙料冠軍，多項指標如住宿率、旅宿業營收、外籍旅客人數與住宿收入等，更拿下六都第一。高雄同時是全台唯一入選 Agoda「亞太超值住宿推薦」及 Klook「全球新興旅遊目的地」的城市，充分展現高雄已具備國際級觀光競爭力，誠摯邀請國內外旅客到訪港都，體驗這座連年奪冠城市的魅力。

圖說： 高雄館以「高雄遊樂園」為主題，整合農業、原民、伴手禮、輪船等在地產業，更推出舞台競拍、互動遊戲、闖關集章，滿額抽大獎活動。

觀光局長高閔琳表示，旅展是展現高雄好玩、好吃又超值觀光體驗的重要舞台。高雄擁有豐富的觀光資源，四季皆展現不同風情，無論是從自然景觀、人文歷史或獨特在地美食，都能為旅客帶來多元且深刻的旅遊體驗。本次以「高雄遊樂園」為主題，整合農業、原民、伴手禮、輪船等在地產業，推出多項限定遊程與創意商品，邀請民眾透過旅展深入認識高雄魅力。特別推薦秋冬限定行程，包括六龜、寶來泡湯、美食及茂林紫斑蝶生態體驗。

觀光局說明，今年「高雄遊樂園」主題館活動內容豐富，包括舞台競拍、互動遊戲、闖關集章等，只要完成活動並消費滿399元，即可參加驚喜扭蛋抽獎，超過800項好禮等你帶回家！最大獎為「高雄五星飯店雙人住宿券」，另有高雄熊限量周邊、特色伴手禮、體驗券等好禮。現場業者也祭出旅展限定優惠，如農業局「一日農夫」體驗、高雄市輪船公司「金棧遊港船票」及「海上巴士」套票加碼贈禮。

此外，民眾也可在現場購買趣活文創推出的「高雄觀光大使─高雄熊」精選周邊，體驗最具城市特色的觀光商品；原民會 TKAO 十大伴手禮、百年老店「中外餅鋪」、創意糕點「打狗餅舖」、「陳芳食品」白地瓜系列、「旗津青蘭藝術設計坊」手工精美飾品等特色商品；還有「台灣紅藜之家」及「美夢成真在地好物市集」均於現場展售，更推出破盤價好康。

秋冬正是造訪高雄的最佳時節，包括「野趣東高雄–杉林場」、「楠梓親子運動音樂會」、「高雄聖誕生活節」等活動陸續登場，壓軸還有南台灣最具話題的「高雄夢時代跨年晚會」，邀請大家來高雄體驗年度最熱鬧的節慶氛圍。

更多高雄觀光活動資訊，請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）、FB粉專（https://www.facebook.com/khh.travel ）及IG（https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo ）。