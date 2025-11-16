2025高雄戲獅甲水陸纏鬥二日 馬來西亞光藝醒獅團登獅王寶座

馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團勇奪2025高雄戲獅甲冠軍。 圖：高雄市立歷史博物館/提供

[Newtalk新聞] 兩年一次、氣勢磅礡的「2025高雄戲獅甲」，經過二日「水上跳、空中躍」的水陸纏鬥，今(16)日於高雄巨蛋體育館落幕，高雄市政府秘書長郭添貴現場為獅隊加油，最終由馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團以總分19.81獲得冠軍，並抱走新台幣40萬獎金，馬來西亞雪蘭莪萬撓玄龍體育會以總分19.75屈居亞軍，獲得20萬獎金，台灣基隆長興呂師父龍獅團以總分19.66拿下季軍及19萬獎金。

高雄戲獅甲、馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽，為世界公認的三大國際舞獅大賽。睽違6年的水樁賽事重返擂台，戲獅甲打造全球唯一的深水樁陣與水中樁島，挑戰獅隊的默契、技術、意志力，更需要克服水波眩光才能贏得高分。獅隊的威武霸氣與舞蹈的互相呼應，剛與柔的力量碰撞，打造視覺與聽覺的盛宴。

昨日在高雄市立國際游泳池進行的「水上跳」賽事，10支來自馬來西亞、新加坡、日本、香港及台灣超強獅隊陣容在5.5米深水高樁之上纏鬥爭奪最高分，首日結合民俗與創新精神，開場演出由妙璇舞蹈團帶來全新表演節目「水族旱船、虎爺鎮煞」，引起現場觀眾熱情掌聲。高雄市長陳其邁也來到開幕現場，和多位民代一同祭天祈福，誠心祈求獅隊比賽順利，祝褔現場觀眾平安健康。獅隊精彩的跳樁動作，也讓現場歡呼聲不斷，陳其邁也不停拍手叫好。中場則由中華民國水上芭蕾舞協會帶來美人魚與水上芭蕾的優雅演出。

高雄戲獅甲經過前一晚水樁賽事考驗，今日比賽進入白熱化階段，所有獅隊在高雄巨蛋拚技術、拚體力也拚創意，各隊使出渾身解數的創意主題，像是「鏟子超人」、「李小龍」、「孫悟空」等，也有動漫組合「鬼滅之刃」、「寶可夢」，十分有趣；中場則由王功兩廣國術龍獅戰鼓團演出「夜光龍獅秀」，為全場掀起另一波高潮。

高雄市文化局長王文翠表示，每一組獅隊莫不摩拳擦掌、全力以赴，為了博得評審青睞，無論是水樁、陸樁賽事，獅隊克服恐懼，使出十八般武藝，展現獅子的威風霸氣、逗趣憨態，讓現場觀眾看得津津 有味，同時又能展現傳統民俗文化的精采，拓展舞獅的表演形式與專業深度，更為傳統文化注入新動能，成功開創結合體育與藝術的全新風潮。

高雄市立歷史博物館館長李文環表示，戲獅甲源自高雄前鎮廣濟宮一帶的傳統民俗活動，早期以驅疫祈安、凝聚社群為目的，隨著時代演進，逐漸從廟會儀式轉化為兼具體能、技巧與藝術性的民俗競技。今日在延續文化精神的基礎上，透過競賽制度、評分機制與節目化的呈現，展現台灣與華人社會舞獅文化多元而精采的風貌。

馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團獲評審青睞，拿下全場最高分。 圖：高雄市立歷史博物館/提供

馬來西亞雪蘭莪萬撓玄龍體育會以0.06分之差屈居亞軍。 圖：高雄市立歷史博物館/提供

季軍隊伍基隆長興呂師父龍獅團創意主題「李小龍」。 圖：高雄市立歷史博物館/提供