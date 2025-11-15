「2025高雄戲獅甲」水陸雙戰開轟！國際獅隊5米深水樁拚技 明日巨蛋決戰獅王

兩年一度、號稱世界三大舞獅賽事之一的「2025高雄戲獅甲」盛大回歸！15 日於高雄市立國際游泳池率先舉行水上跳樁競技，來自馬來西亞、新加坡、日本、香港與台灣的 10 支頂尖獅隊，在 5.5 公尺深的水上高樁陣上演高難度騰跳，全場驚呼聲不斷。明（16）日將在高雄巨蛋迎來最終決戰，爭奪「獅王」寶座。

↑圖說：高雄市長陳其邁與來賓為大賽祈福。（圖片來源：高史博提供）

活動結合傳統民俗與當代創意，首日賽事由妙璇舞蹈團以「水族旱船、虎爺鎮煞」揭開序幕，磅礡氣勢掀起熱烈掌聲。高雄市長陳其邁與立委許智傑、市議長康裕成、市議員湯詠瑜、郭建盟等人皆到場祭天祈福，為選手祈願平安順利。獅隊在水上高樁的流暢跳躍與高難度轉身引爆現場尖叫，陳其邁也興奮連連拍手喝采。中場由中華民國水上芭蕾舞協會帶來「美人魚」與水上芭蕾演出，以柔美舞姿與舞獅的剛勁形成鮮明對比，為賽事增添藝術氛圍。

↑圖說：萬眾矚目水上戲獅甲纏鬥5.5米深水高樁。（圖片來源：高史博提供）

為推廣在地舞獅文化，高雄市立歷史博物館同步啟動幼獅「社福關懷行動方案」，在瑞儀光電股份有限公司、瑞儀教育基金會、旗津天后宮、覆鼎金保安宮等企業與宮廟支持下，邀請永芳國小舞獅隊、民族國小龍鳳獅隊及獅湖國小特教班到場觀賽，讓孩子近距離感受國際舞獅競技的震撼，延續傳統文化生命力。

↑圖說：馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團。（圖片來源：高史博提供）

高雄戲獅甲與馬來西亞「雲頂國際獅王大賽」、澳門「米高梅國際舞獅邀請賽」並列全球三大舞獅競技。睽違六年的深水樁賽事回歸，打造全球唯一的深水樁陣與水中樁島，考驗獅隊默契、爆發力與心理素質，更必須克服水面反光與濺水干擾，是技術與意志的雙重挑戰。

↑圖說：基隆長興呂師父龍獅團。（圖片來源：高史博提供）

壓軸獅王爭霸戰將於 16 日在高雄巨蛋登場，主辦單位提醒現場仍有少量票券，呼籲民眾把握機會入場，近距離感受獅隊躍動時心跳加速的震撼，體驗兩年一次、全台唯一的「高雄戲獅甲」極致魅力。

