2025高雄戲獅甲 馬來西亞光藝醒獅團獲獅王寶座

「二○二五高雄戲獅甲」經過二日「水上跳、空中躍」的水陸纏鬥，十六日於高雄巨蛋體育館，高市府秘書長郭添貴現場為獅隊加油，並頒發冠軍錦旗給馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團，活動在眾人的熱情加油聲中圓滿結束！(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，高雄戲獅甲經過了前一晚水樁賽事考驗，比賽進入白熱化階段；所有獅隊在高雄巨蛋拚技術、拚體力，也要拚創意！獅隊使出渾身解數的創意主題，像是「鏟子超人」、「李小龍」、「孫悟空」等，也有動漫組合「鬼滅之刃」、「寶可夢」等，十分有趣！

最終由馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團以總分十九.八一獲得冠軍，獲得新台幣四十萬獎金；馬來西亞雪蘭莪萬撓玄龍體育會以總分十九.七五位居亞軍，獲得新台幣二十萬獎金；臺灣基隆長興呂師父龍獅團以總分十九.六六奪下季軍，獲得新台幣十九萬元獎金。

高市府文化局王文翠局長表示，睽違六年的水上賽事讓每一組獅隊摩拳擦掌，全力以赴，為了博得評審青睞，無論是水樁、陸樁賽事，獅隊克服恐懼，使出十八般武藝，展現獅子的威風霸氣、逗趣憨態，讓現場觀眾看得津津有味，同時又能展現傳統民俗文化的精采，拓展了舞獅的表演形式與專業深度，更為傳統文化注入新動能，成功開創結合體育與藝術的全新風潮。

高雄市立歷史博物館李文環館長指出，戲獅甲源自高雄前鎮廣濟宮一帶的傳統民俗活動，早期以驅疫祈安、凝聚社群為目的；隨著時代演進，逐漸從廟會儀式轉化為兼具體能、技巧與藝術性的民俗競技。今日在延續文化精神的基礎上，透過競賽制度、評分機制與節目化的呈現，展現臺灣與華人社會舞獅文化多元而精采的風貌。