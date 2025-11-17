2025高雄戲獅甲 馬來西亞光藝醒獅團獲獅王寶座
「二○二五高雄戲獅甲」經過二日「水上跳、空中躍」的水陸纏鬥，十六日於高雄巨蛋體育館，高市府秘書長郭添貴現場為獅隊加油，並頒發冠軍錦旗給馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團，活動在眾人的熱情加油聲中圓滿結束！(見圖)
主辦單位今(十七)日說明，高雄戲獅甲經過了前一晚水樁賽事考驗，比賽進入白熱化階段；所有獅隊在高雄巨蛋拚技術、拚體力，也要拚創意！獅隊使出渾身解數的創意主題，像是「鏟子超人」、「李小龍」、「孫悟空」等，也有動漫組合「鬼滅之刃」、「寶可夢」等，十分有趣！
最終由馬來西亞布特拉再也光藝醒獅團以總分十九.八一獲得冠軍，獲得新台幣四十萬獎金；馬來西亞雪蘭莪萬撓玄龍體育會以總分十九.七五位居亞軍，獲得新台幣二十萬獎金；臺灣基隆長興呂師父龍獅團以總分十九.六六奪下季軍，獲得新台幣十九萬元獎金。
高市府文化局王文翠局長表示，睽違六年的水上賽事讓每一組獅隊摩拳擦掌，全力以赴，為了博得評審青睞，無論是水樁、陸樁賽事，獅隊克服恐懼，使出十八般武藝，展現獅子的威風霸氣、逗趣憨態，讓現場觀眾看得津津有味，同時又能展現傳統民俗文化的精采，拓展了舞獅的表演形式與專業深度，更為傳統文化注入新動能，成功開創結合體育與藝術的全新風潮。
高雄市立歷史博物館李文環館長指出，戲獅甲源自高雄前鎮廣濟宮一帶的傳統民俗活動，早期以驅疫祈安、凝聚社群為目的；隨著時代演進，逐漸從廟會儀式轉化為兼具體能、技巧與藝術性的民俗競技。今日在延續文化精神的基礎上，透過競賽制度、評分機制與節目化的呈現，展現臺灣與華人社會舞獅文化多元而精采的風貌。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆
入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導太強運！已邁入第22年舉行的「鯤鯓王平安鹽祭」昨（15）日起一連兩天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕舉行，活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為題，除了平安鹽袋外，更舉辦了擲筊比賽吸引民眾試試手氣，擲最多聖杯者可獨得16萬8888元，今（16）日稍早得主出爐，一名與父親來參加活動的吳小妹妹，狂擲12個聖杯拔得頭籌，抱走高額獎金。民視 ・ 20 小時前
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀互傳媒 ・ 14 小時前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 1 天前
台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與
中部中心／綜合報導台中梧棲浩天宮，已經有超過三百年歷史，舉辦一場學術研討會，邀請來自全國各地的學者，從文化、管理到數位轉型等面向，深入探討媽祖文化的現代意義，浩天宮也宣布，將在明年，舉辦為期7天的，徒步北港進香活動。講堂內，眾人全神貫注，一同沉浸在講座當中。參加民眾：「我今天來參加活動，也是一起來幫忙，也可以認識更多媽祖的一些信仰，跟一些媽祖的生平。」台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與（圖／民視新聞）台中市梧棲區浩天宮，歷史悠久，已經有300多年文化，廟方在今年首度舉辦了，學術研討會，邀請來自全國各地專家學者，共同探討，歷史文化、寺廟經營以及宗教數位轉型等重要研究。梧棲浩天宮主委王經綻：「今天辦理"浩天宏圖"學術研討會，我們希望將媽祖的珍貴資料，好好整理，也讓更多人了解浩天宮的來龍去脈，體會到大庄媽，為什麼對五十三庄這麼重要。」參加民眾：「之前有參加過，媽祖文化的論壇跟研討會，自己從小也就有跟隨媽祖文化的信仰，也在過程中跟著老師一起學習。」梧棲浩天宮明年農曆3/10 將展開為期7天徒步北港進香活動（圖／民視新聞）廟方同時也在研討會上宣布，將在明年展開為期7天的徒步北港進香活動。梧棲浩天宮主委王經綻：「明年丙午年，農曆的三月初十，浩天宮大庄媽要起駕，徒步7天往北港進香，是我們地方一年一度重要的盛事。」台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇：「我覺得對將來台中港的發展，港區的繁榮，一定有很大的促進作用。」主委也表示，浩天宮，不單單只是一間宮廟，承載了文化記憶，同時也凝聚地方情感。原文出處：台中梧棲浩天宮辦「學術研討會」 各地專家學者到場參與 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂民視溫情短劇「媽祖在人間」啟動！今舉行祈福記者會把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度民視影音 ・ 1 天前
2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬互傳媒 ・ 1 天前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
引領這場空間重生的，是國際知名的設計團隊 HBA Studio。以融合當地文化語境與現代美學聞名的 HBA足跡遍及全球，從京都四季酒店、蘇州柏悅酒店到加州麗思卡爾頓、曼谷嘉佩樂酒店，都能看見他們的設計痕跡。這次他們將台中舊城的歲月、巷弄的光影與百貨大樓的歷史質地濃縮在空...styletc ・ 18 小時前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 2 天前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 1 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 3 小時前