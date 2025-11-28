2025高雄旅展開跑！4天限定破盤殺 滿399抽五星住宿爽住一晚
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】南臺灣年末最受期待的旅遊盛事「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」自11月28日至12月1日在高雄展覽館登場。今年首日由高雄市政府副秘書長王宏榮與觀光局「高雄熊」、高雄捷運「蜜柑站長」攜手擔任「一日館長」，與農業局、原民會、高雄市輪船公司、高雄市觀光協會及多家觀光業者共同為旅展揭幕，炒熱暖冬旅遊氣氛。
本次高雄館以「高雄遊樂園 Kaohsiung Wonderland」為主題，以明亮色彩打造沉浸式城市亮點展區，網羅大港橋、愛河灣、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街及佛光山佛陀紀念館等「台灣觀光100亮點」，同步呈現高雄山海河港的多元景致，並結合熱門拍照點，邀請民眾趁旅展搶優惠、買好物、抽大獎。
▲▼高雄館以「高雄遊樂園」為主題，整合農業、原民、伴手禮、輪船等在地產業，更推出舞台競拍、互動遊戲、闖關集章，滿額抽大獎活動。
副秘書長王宏榮表示，高雄市近年觀光成績亮眼，依據觀光署統計，高雄已連續兩年拿下「觀光人次」與「旅客滿意度」全國第一，多項指標如住宿率、旅宿營收、外籍旅客成長與住宿收入等皆居六都之冠。高雄更是全台唯一同時入選 Agoda「亞太超值住宿推薦」與 Klook「全球新興旅遊目的地」的城市，展現高度國際化競爭力，歡迎國內外旅客走訪港都，體驗城市持續進化的魅力。
觀光局長高閔琳指出，高雄四季皆有不同玩法，山林、海港、人文與美食兼具，是南台灣旅遊的強勢品牌。本次旅展除了展出高雄在地的多元觀光資源，更整合農業、原民文化、伴手禮與海上運具業者，推出限定遊程與特色商品。推薦民眾把握秋冬期間的熱門行程，如六龜、寶來暖冬泡湯、深度美食之旅與茂林紫斑蝶生態探索，感受高雄不同季節的城市面貌。
今年「高雄遊樂園」主題館規劃多項互動活動，包括舞台競拍、闖關集章與趣味遊戲，只要參與活動並消費滿399元，即可參加驚喜扭蛋抽獎，共準備超過800項禮品。最大獎為高雄五星飯店雙人住宿券，另有高雄熊限量周邊、伴手禮與體驗券等多項好康。現場業者也祭出旅展限定優惠，包括農業局的「一日農夫」特色體驗、高雄市輪船公司的「金棧遊港」及「海上巴士」加碼贈禮套票，吸引民眾趁旅展大採購。
旅展現場亦聚集多家在地品牌與文創商品，如趣活文創推出的「高雄熊」精選周邊、原民會 TKAO 十大伴手禮、百年糕餅「中外餅鋪」、創意品牌「打狗餅舖」、陳芳食品白地瓜系列、旗津青蘭藝術設計坊手工飾品，以及「台灣紅藜之家」與「美夢成真在地好物市集」的限量優惠，展現高雄豐富的人文與產業特色。
秋冬正是高雄旅遊最精彩的季節，「野趣東高雄–杉林場」、「楠梓親子運動音樂會」及「高雄聖誕生活節」將陸續登場；壓軸更有全台最具人氣的「高雄夢時代跨年晚會」。觀光局邀請旅客把握旅展優惠，規劃一趟暖冬假期，感受高雄濃厚的節慶與城市熱力。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及官方 FB、IG 查詢。（圖╱高市府新聞局提供）
