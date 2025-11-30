2025高雄海線潮旅行音樂市集 萬人湧入梓官赤崁海濱
高市府觀光局主辦之「二○二五高雄海線潮旅行」廿九日在梓官赤崁海濱浪漫登場，集結四十一間在地美食名店、文創餐車與風格樂團共襄盛舉，結合在地達人劉英凱里長帶路，透過深度導覽解鎖百年漁村秘境，單日活動吸引超過萬名民眾到場朝聖；不僅各式海味美食、文創小物買氣超旺，更直接帶動周邊區域觀光人潮。活動現場的赤崁絕美夕陽，人潮與海浪聲相互呼應，成功展現海線觀光魅力，吸引國內外遊客深度體驗高雄漁村的文化底蘊與生活風格，成為秋冬旅遊的熱門亮點。(見圖)
觀光局今(卅)日說明，延續去年Chill海岸市集情調，今年更深化「在地連結」，結合赤西社區發展協會，由赤西里長劉英凱帶領遊客穿梭咕咾石老屋與百年洋樓劉德波故居，從文史角度深入瞭解漁村故事；市集現場海線店家雲集，包括梓官「超好吃豬骨排」、「起司怪獸」手工PIZZA、「尤記龍鬚糖」、「梓官區漁會」等熱情出攤，多家業者備貨充足仍供不應求，展現海線美食強大的集客力。
觀光局高閔琳局長表示，北高雄梓官、彌陀、永安及茄萣四區，擁有深厚的漁村聚落文化與豐富的濕地生態，秋冬氣候涼爽，正值漁獲豐收產季，是推廣「海線潮旅行」的最佳時節；二○二五「海線潮旅行」整合當地「漁村文化、在地海味、浪漫體驗」特色，透過深度導覽、主題闖關與音樂市集，成功吸引萬名遊客造訪，讓遊客在品嚐美食的同時，進一步探索海線的人文歷史，感受北高雄獨有的「海味」風情。
活動現場，遊客在夕陽下聽著樂團演出、品嚐在地美食，直呼太享受；來自台南的遊客陳先生分享，高雄海線極有氣氛，下午先參加導覽認識漁村歷史，傍晚在海邊吹風聽歌，行程安排充實又放鬆，完全顛覆對傳統漁村的想像，是一趟非常有質感的海線週末小旅行。
觀光局補充，「二○二五海線潮旅行」系列活動在赤崁海濱畫下完美句點，但「海線潮旅行團體旅遊補助」仍持續受理至十二月廿二日，歡迎全台旅行社踴躍組團，帶領遊客走訪高雄海線、品嚐美味海鮮；此外，十二月的高雄活動精彩不斷，包含十二月六日「二○二五旗津綠色美食餐盤計畫」成果發表會、十二月七日藍田公園「楠梓親子運動趴」等，誠摯邀請海內外遊客相約出遊首選高雄，歡度歲末美好時刻。
更多高雄觀光活動資訊，請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。
