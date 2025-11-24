2025高雄海線潮旅行 本週六梓官潮旅行音樂市集接力開唱
高市府觀光局廿三日首度於彌陀舉辦「高雄海線探險趣」，以高雄海線茄萣、永安、彌陀及梓官四區特色規劃闖關活動，並搭配在地「彌陀彌羅港文史協會」深度導覽，除結合體驗DIY、與在地美食與音樂表演，更抽出最大獎項「Nintendo Switch 2」及多項好禮掀起活動高潮！參與民眾大喊不虛此行，也更加期待本週六（十一月廿九日）下午二時在梓官赤崁舉辦的「海線潮旅行音樂市集」。(見圖)
觀光局今(廿四)日說明，「高雄海線探險趣」活動規劃設計多項富含知識性的闖關任務，包括地景風貌、漁村文化及生態故事，期盼透過趣味遊戲，讓大小朋友都能深入了解高雄漁村的文化底蘊；而活動現場最受親子歡迎的手作區，也與彌陀在地的「竹田竹編工作室」以及「彌陀區漁會」合作，讓民眾體驗竹編與魚丸手作，以及運用漯底山構樹製作而成的手抄紙等傳統技藝；大小朋友們在體驗工作坊中完成作品，也親身感受在地工藝的細膩與魅力，並與家人朋友一起度過悠閒的週日午後時光。
觀光局高閔琳局長表示，北高雄臨海的梓官、彌陀、永安、茄萣四區漁村文化產業豐厚，擁有獨特的旅遊魅力；觀光局首度在「虱目魚的故鄉」彌陀舉辦「高雄海線探險趣」，將海線四區景點及在地漁產水產融入闖關遊戲，更結合在地「彌陀彌羅港文史協會」深度導覽，以深入淺出的方式帶領遊客實地走訪，了解舊港形貌、漯底山、戰備遺跡、早年漁村生活，以及彌陀公園從軍營改建至今的歷史脈絡。此外，也透過DIY體驗及美食音樂市集，讓民眾體驗海線魅力，今年市集除了有傳承百年的「德興堂中藥行」藥膳料理，更邀請「二○二三海線潮旅行美食餐盤計畫」入選店家的「光咖啡」及「福星烘焙」，另外還有彌陀人氣名店「何記大腸麵線」及「青鳥家脆皮泡芙」等，讓遊客體驗趣味闖關也能大啖在地知名美食、感受漁村熱鬧風情。
冬季正是走訪高雄的最佳時節，高雄年底活動滿滿，還有多場演唱會和大型活動，十一月廿九日「海線潮旅行音樂市集」在梓官赤崁海濱登場，十二月還有「野趣東高雄-杉林場」、「高雄聖誕生活節」等，歡迎大家及早規劃行程，一起來感受高雄的城市魅力與活力！
更多活動資訊請至「高雄旅遊網」及FB、IG官方平台查詢。
