2025高雄眷村嘉年華 岡山場壓軸登場

圖說：市長陳其邁與出席貴賓共同將黃豆倒入大醬缸中，一同為岡山注入希望與力量。(圖片來源：高雄市政府提供)

2025眷村嘉年華壓軸場於8日在岡山舉行，自10月25日開始為期三周的嘉年華活動已累積近七萬人潮。現場由市長陳其邁與立法委員邱志偉、賴瑞隆；議員陸淑美、宋立彬、方信淵、林志誠、黃秋媖等民意代表與在地團體貴賓一同齊聚樂群村，將竹簍的黃豆倒入製作豆瓣醬的大醬缸中，象徵政府民代與在地眷村夥伴，一同為岡山注入希望與力量。 高雄是全國保存眷村面積最廣、亦是唯一擁有陸、海、空三軍齊備的城市。「2025高雄眷村嘉年華」為期三週，繼左營建業新村、鳳山黃埔新村後，岡山場在樂群村舉行。陳其邁參觀新修復完成的「樂群4號」眷舍，對於修復成果讚不絕口，也表示市府持續推進當地各項建設，努力活化眷村，期盼中央與地方不分黨派，共同支持眷舍修復經費。

圖說：現場策畫眷村特展，帶領民眾認識眷村古時童玩。(圖片來源：高雄市政府提供) 陳其邁感謝在地立委爭取超過3億元的修復經費，市府並持續向中央爭取8.5億元，推動岡山眷村全面修復。樂群村今年率先完成首棟「樂群4號」眷舍，已邀商家進駐，活化空間並展現新風貌，此外，岡山醒村也預計於明年底全面完工開放，市府也將打造醒村及樂群村成為岡山地標型文創聚落。 陳其邁指出，市府不僅積極活化岡山眷村，近年也迅速推進岡山及周圍區域的建設，包括岡山路竹延伸線、岡山新行政中心預計明年7月動工、岡山運動中心已落成啟用，岡山文化中心爭取近4,000萬元翻修廣場鋪面，也盼未來新興的白埔產業園區（原白埔農場）亦盼吸引更多廠商投資。

圖說：.眷村嘉年華岡山場策畫多場活動，湧入大量人潮共襄盛舉。(圖片來源：高雄市政府提供) 今年眷村嘉年華開幕儀式安排眾人將竹簍裡的黃豆倒滿製作豆瓣醬的大醬缸，代表岡山眷村的凝聚與傳承，更寓意著岡山眷村與在地風味與將不斷醞釀發酵與延續發展。 陳其邁參觀「樂群4號」眷舍後，大讚部分窗景優美，是極具特色的拍照打卡點。市府文化局亦於村內策辦特展，讓民眾近距離感受每塊磚瓦堆砌、重組的時光記憶。嘉年華期間並安排多場講座，邀請職人與學者分享眷村文化在生活中的延伸與傳承。「2025高雄眷村嘉年華」8日至9日在岡山樂群村舉行，有關高雄眷村活動訊息可上高雄眷村網查詢 https://khvillages.kcg.gov.tw/ 與高雄眷村好生活FB粉專查詢。

