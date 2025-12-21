2025高雄聖誕生活節盛大登場 首日破10萬人部署三倍警力戒備

圖說：高雄聖誕生活節盛大登場，首日破10萬人部署三倍警力戒備。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

南台灣最強聖誕活動「2025高雄聖誕生活節」，週末在中央公園正式登場「聖誕黃金週」音樂與市集，首日由金曲樂團等帶來音樂祭等級演出，集結超過150攤市集，匯集高雄30大商圈代表攤與青創輔導名攤及主題原民料理，首日吸引超過10萬人潮到訪，成功促動高雄冬日節慶消費潮。

高雄市經濟發展局局長廖泰翔表示，邁入第三屆的高雄聖誕生活節，今年以連續五天的25組浪漫音樂策展，及展現高雄各大商圈特色的市集陣容，一次在中央公園呈現，更推出「心願放大卡」，聯手全市13家百貨提供給民眾最超值的聖誕好禮，帶給大家超乎以往的節慶驚喜。

昨天聖誕黃金週首日活動登場，市府也因應台北捷運事件，部署三倍警力強化維安規格，並在中央公園活動會場、捷運站出入口、周邊重要交通樞紐增派警力巡邏規模，確保公共安全，讓市民朋友安心。

「2025高雄聖誕生活節」，首日「Golden公園大舞台」由金曲樂團落日飛車Sunset Rollercoaster、Gummy B、無妄合作社等帶來音樂祭等級演出，匯集高雄30大商圈代表攤與青創輔導名攤及主題原民料理，在「心願放大卡」雙重好康回饋加乘下，廣大消費人潮更延伸至鄰近六合夜市、新堀江、玉竹等各商圈到訪。

「金曲樂團」落日飛車擔任首日壓軸演出，落日飛車主唱國國也在台上祝福全場，將音樂能量轉化為愛，並稱讚高雄是一座「有愛、也有國際品味的城市」。嘻哈歌手 Gummy B 也帶來今年甫推出的新專輯等多首代表作，並於演唱最後一首前，針對近日社會發生的遺憾事件，邀請全場以十秒鐘靜默，為事件中逝去的生命、為守護他人而犧牲的英雄，以及仍在不安中的人們獻上祈願。

聖誕生活節「心願放大卡」於每日下午2點開放領取，現場市集消費滿額即可兌換面額新臺幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」，可在全市40多處商圈夜市及400多家合作店家消費折抵，憑卡還可到高雄各大百貨享有專屬優惠，每人每日限領一份。更多活動資訊詳情請至活動官網查詢：https://kaohsiung-christmas-party.tw。