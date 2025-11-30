2025高雄聖誕生活節 公布首波卡司接力開唱聖誕黃金週

高雄最受矚目的冬季盛事-「高雄聖誕生活節」，由陳其邁市長點燈二十六米高「永恆星冠聖誕樹」正式揭開序幕；備受期待的「聖誕黃金週」將於十二月廿至廿四日盛大展開，並公布首波卡司-落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農，自十二月廿日接力開唱至十二月廿四日兼具浪漫與熱情的多元表演風格，將點燃南台灣規模最大的聖誕饗宴。

高市府經發局今(卅)日說明，第三屆「高雄聖誕生活節」系列活動，包含了即日起每週末舉辦「中央聖誕小鎮市集」，以及聖誕黃金週推出的「Golden公園大舞台」與「Merry買你的市集」，其中備受矚目的音樂舞台活動延續去年金曲獎等級的最高規格，聚焦在獨立搖滾的指標性力量，首度讓三組金曲最佳樂團-以跨越靈魂樂、R&B、City Pop 等多元風格受到海內外樂迷喜愛的「落日飛車」、來自高雄以熱血龐克能量聞名的「滅火器」、以扎實演出魅力吸引無數粉絲的「麋先生」，強強聯手為高雄冬夜注入最強音浪，尚有二十多組驚喜卡司將於近期公布，五天璀璨陣容不容錯過。

廣告 廣告

經發局廖泰翔局長表示，「高雄聖誕生活節」年年獲得廣大好評，去年四天活動湧破三十六萬人齊聚中央公園浪漫過節，市集總營業額破千萬，並成功帶動中央公園、新堀江、六合夜市等周邊商圈夜市商機；今年第三屆將延續高雄不講武德的慣例，除了十一月廿八日起連續三週末「中央聖誕小鎮市集」外，音樂活動擴大為連續五日盛大舉辦，更邀請到落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.，以及麋先生MIXER等三大金曲樂團精彩演出，讓無論是喜歡浪漫氛圍、熱血搖滾、或是迷幻詩意的樂迷，都能在中央公園找到屬於自己的「聖誕黃金時刻」！後續還有相關消費滿額優惠、商圈加碼活動等精喜彩蛋即將公布，將帶給大家最浪漫、最難忘的高雄聖誕。

經發局補充，聖誕黃金週活動將從十二月廿日延續至廿四日，而聖誕節當日將由高雄基督教福音聯盟主辦《邁向真光-聖誕嘉年華》活動，集結全市教會聯盟夥伴，於中央公園以音樂表演及吃喝玩樂完全免費市集，將溫暖的聖誕祝福與福音信息傳遞給廣大民眾，擴大公益行動。

更多活動細節將陸續公布，今年聖誕週末的完美行程就在高雄！活動資訊詳情請至網站(https://edbkcg.kcg.gov.tw/)查詢。