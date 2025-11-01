「2025高雄萬聖節」陳其邁與民眾同樂衛武營

▲ 「2025高雄萬聖節」今（1）日晚間在衛武營藝術文化中心登場，市長陳其邁也驚喜現身別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，除致敬辛苦工作人員，也不忘繼續推動高雄演唱會經濟。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 「2025高雄萬聖節」活動進入最高潮，今（1）日晚間在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行，吸引超過上萬名市民與親子參與。市長陳其邁也驚喜現身登場同歡，以「地味萬聖節」為主題，別上耳麥、戴上黑帽子，化身為「演唱會工作人員」，除致敬辛苦工作人員，也不忘繼續推動高雄演唱會經濟。沿途陳其邁與民眾揮手合影，與孩子們擊掌還向觀眾撒糖果，現場掌聲與歡呼聲不斷。

▲今天在衛武營的高雄市萬聖節活動參與民眾相當熱絡，一整天達到300,000人，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近70,000人。（圖／高市府提供）

今天在衛武營的高雄市萬聖節活動參與民眾相當熱絡，一整天達到300,000人，晚上創意裝扮遊行最高潮時全場近70,000人；現場在繽紛燈光與音樂節奏中，巨型22公尺「大南瓜」再次成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。陳其邁到場除宣布遊行展開，同時也點亮巨型南瓜燈光秀。

▲ 巨型22公尺「大南瓜」再次成為全場焦點，搭配360度光影秀閃耀夜空，營造濃厚的萬聖節氛圍。（圖／高市府提供）

遊行活動由六福村「墓碑鎮」團隊打頭陣，帶來精心設計的「搞怪行軍秀」，緊接著是來自各校與社區的創意裝扮隊伍，有小吸血鬼、小女巫、骷髏勇士與糖果精靈等角色輪番登場，精彩萬分。陳其邁市長與孩子們擊掌、合影，還向觀眾撒糖果，現場掌聲與歡呼聲不斷。

▲ 現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途有著萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點。（圖／高市府提供）

現場民眾熱情參與萬聖節創意裝扮遊行，沿途有著萬聖節造景與燈光特效，南瓜燈、骷髏人、巫師帽閃耀街頭，親子裝扮更是成為全場焦點。許多家長帶著孩子化身小吸血鬼、小女巫參與遊行，氣氛溫馨又趣味；許多年輕人發揮創意融合流行元素，裝扮成獵魔女團、Saja Boys男團等kpop一起變裝搞怪，將高雄萬聖節遊行營造成時尚嘉年華。

教育局長吳立森表示，「2025高雄萬聖節」延續去年度超大南瓜主軸，從10月31日至11月2日連續三天舉辦，活動內容包括燈光秀、舞台表演、親子互動與百攤特色市集，深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也登台帶動氣氛，吸引大批粉絲圍觀，明日是活動壓軸，將有紙風車劇團的精采演出。

今年活動同時結合觀光局「Wild Wild野生活」，總計設置超過100攤文青風與在地風格市集，集結手作創意、美食小吃與節慶周邊商品，讓民眾在享受節慶氛圍之餘，也能體驗高雄多元文化與生活創意

