2025高雄電影節圓滿落幕 票房破350萬創歷史紀錄
記者許瑞麟報導／2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過三萬人次進場觀影。
今年影展集結超過300名國內外影人，其中「XR DREAMLAND」聚集超過50位全球XR產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過百場影展活動。出席影人包括雄影評審導演楊雅喆、陳潔瑤；日本名導山下敦弘、鬼才導演宇賀那健一、金馬影帝黃秋生、日本演員吉岡里帆、水上恒司、新原泰佑、泰國男星萬洛隆甘迦、臺灣演員王柏傑、邵雨薇、李淳、范少勳等影星。
本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩；吉岡里帆、水上恒司參與開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷，兩人更以台語和中文和大家互動；另一部開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談。
日本導演宇賀那健一今年以「宇賀那健一3+1」單元，帶來三部新作與一部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰、范瑞君、邵奕玫、夢多、林思廷一同出席映後，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演曹仕翰與演員孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩與影迷分享拍攝秘辛。
今年雄影兩場「神秘場」大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲；「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。
適逢第二次世界大戰結束80周年，「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元精選兩部日本新片《火喰鳥之鳴》、《樹叢中的軍隊》進行國際首映，同時與日本台灣交流協會高雄事務所、日本國際交流基金會合作《純愛物語》、《二十四隻眼睛》、《風中的母雞 4K修復》三部大師名作，加上奧斯卡最佳影片《桂河大橋 4K修復》於大銀幕經典重現。
「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，此次共推出35部XR作品、逾萬售票席次、近千免費體驗席次，近七成節目完售。此次展場設計精美，不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在三周內創造了十萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。
今年是高雄電影節第15屆國際短片競賽＆第8屆國際XR競賽，來自全球100國2380部優秀短片，最終入圍40部國際短片與20部臺灣短片；XR部分則入圍來自15國的23部沉浸式影像作品，超過百位入圍劇組影人共同參與，是全台最大的國際短片競賽、唯一的XR國際競賽盛會，三個組別最大獎項「金火球大獎」，分別由《恐懼的形狀》、《跳房子》及《雲在兩千米》獲得。
