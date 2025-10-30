2025高雄電影節圓滿落幕 票房「突破350萬」創歷史紀錄

二○二五高雄電影節圓滿落幕，為期十七天的影展活動，總票房突破三百五十萬，本屆共放映一百七十二部長短片、超過三萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，這次共推出三十五部XR作品、逾萬售票席次、近千免費體驗席次，近七成節目完售。這次「XR DREAMLAND」展場設計精美，不僅獲得二○二五年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在三週內創造了十萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。(見圖)

高雄市電影館今(卅)日說明，今年影展集結超過三百名國內外影人，其中「XR DREAMLAND」聚集超過五十位全球XR產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過百場影展活動。

本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩；日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷滿座，兩人更以台語和中文和大家互動，無論在現場或社群都獲得極高關注，日前吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和臺灣演員劉冠廷一同展現臺灣味；另一部雙開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，該片明年將代表台灣參與奧斯卡國際影片，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談，九歲童星葉子綺以丸子頭造型可愛亮相，萌翻全場。

多組日韓影人紛紛來到雄影分享創作歷程，日本京都醫科大學一百五十週年紀念之作《幕末醫神》導演緒方明與製作人森重晃皆來到高雄參與世界首映與座談；《單細胞女孩與實習鬼事》導演，演員李和媛、皮智英同樣參與映後，現場出現幾乎滿席的盛況空前。「雄影好朋友」日本導演宇賀那健一，今年以「宇賀那健-3+1」單元，帶來三部新作與一部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷一同出席映後座談，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演及演員與影迷分享拍攝秘辛。

今年雄影兩場「神秘場」大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲；「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。

適逢第二次世界大戰結束八十周年，雄影推出「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元，精選二部日本新片於雄影進行國際首映，同時與日本台灣交流協會高雄事務所、日本國際交流基金會合作《純愛物語》、《二十四隻眼睛》、《風中的母雞 4K修復》三部大師名作，加上奧斯卡最佳影片《桂河大橋 4K修復》於大銀幕經典重現。

此外，短片競賽決選評審「全州影展策展人」文晟炅，XR國際競賽決選評審導演貝瑞金莫瑞，XR製作人待場勝利，以及數字王國集團營運副總裁鄭心皆來到雄影共襄盛舉；今年「火種觀察團」則邀請到高人氣Podcast《哇賽心理學》執行長Nana、暢銷作家張西以及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」人氣女神一粒，評選出心目中最推薦的XR佳作。另外今年也特別邀請一粒拍攝「美食帶路」影片，提供影迷跑場美食攻略，獲得廣大迴響，也帶動場館周邊店家買氣。

今年是高雄電影節第十五屆國際短片競賽＆第八屆國際XR競賽，來自全球一百國二千三百八十部優秀短片，最終入圍四十部國際短片與二十部臺灣短片；XR部分則入圍來自十五國的二十三部沉浸式影像作品，超過百位入圍劇組影人共同參與，是全台最大的國際短片競賽、唯一的XR國際競賽盛會。今年典禮主持人由入圍第六十二屆金馬獎最佳女主角的高伊玲獨挑大樑，本屆影展大使施柏宇與短片大來賓邵雨薇親臨雄影擔任頒獎嘉賓，一同與影人共襄盛舉。三個組別最大獎項「金火球大獎」，分別由《恐懼的形狀》、《跳房子》及《雲在兩千米》獲得。

亞洲最大的XR沉浸式體驗大展「XR DREAMLAND」，今年於駁二藝術特區Pinway舉辦重點單元「XR DREAMLAND產業活動」，活動兩日共規劃八場XR產業講座，邀請來自國內外沉浸式影像領域的二十五位創作者與專家齊聚高雄，從技術、敘事到產業趨勢，深入探討XR與影像創作的未來可能。

「高雄焦點」再出佳作，三大單元匯集十三部高雄原創短片，展現高雄影像創作的多元活力與豐沛能量，包含最具指標性的短片獎助計畫「高雄拍」、公視與高雄市電影館攜手合作的「南國幻夢II」短片輯，以及「影像高雄」單元推出黃邦銓與林君昵執導的最新紀錄片，以影像召喚城市的記憶與未來。

二○二五高雄電影節結合TTXC台灣文化科技大會，創下票房、觀眾觀影、活動、影人參與等史上佳績，科技和文化的未來趨勢中，用電影繼續說故事；有關二○二五高雄電影節相關紀錄及影展訊息，請影迷可上高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。