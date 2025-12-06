2025高雄青年文學獎頒獎典禮登場

吳俐臻以懷念過世阿嬤的作品〈ㄇ，ㄇㄚˋ，四聲「嬤」，獲得新詩類十九至三十歲組首獎。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

「高雄青年文學獎」六日在高雄文學館舉行頒獎典禮，獎勵三十七件脫穎而出的優秀作品，得獎人攜手本屆評審，共同傳達青年寫作者如何在AI浪潮中，守護難能可貴的創作真誠；本屆校園贏家，分別有拿下跨文類首獎等五個大獎的高雄女中，以及在新詩、散文類各獲得三個獎項的光華國中及龍華國中，矚目新星，則有高雄女中的「井」，同時獲得散文首獎和短篇小說三獎，以及短篇小說類二獎得主郭宇恩，同時也是今年台積電青年學生文學獎雙獎得主。

文化局副局長簡美玲勉勵得獎者「文字可以給自己，也可以給周邊的人力量，希望這些創作者，未來的路也能愈走愈廣」；她並指出，文化局持續舉辦的全國獎項「打狗鳳邑文學獎」、「書寫高雄出版獎助計畫」，以及「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」等，也期待能與創作者持續攜手，走向更遠的地方。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高雄青年文學獎不僅是一個獎項，更期待能成為一個陪伴青少年成長的文學社群，透過創作工作坊、評審面對面座談會等機制，連結起校園、作家評審與寫作者之間的橋樑。

本屆的參賽者吳俐臻以懷念過世阿嬤的得獎作品〈ㄇ，ㄇㄚˋ，四聲「嬤」。〉獲得新詩類十九至三十歲組首獎，以自身教導阿嬤認字的過程，寫成詩句，致詞時回憶起過往也忍不住哽咽，還特地穿上阿嬤的外套領獎，象徵阿嬤一路陪伴在自己旁邊，也感動台下無數觀眾。

面對AI席捲各大文學獎的浪潮，新詩類評審煮雪的人表示，這次評選出許多非典型的得獎作品，就是為了回應AI的大量應用，希望鼓勵參賽者回歸創作的初心，從創作中突顯生命力。