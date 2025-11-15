2025高雄鹹酥雞嘉年華熱力開炸 首日吸引破5萬人潮

安芝儇(右三)在舞台上餵食陳其邁(左三)，羨煞現場眾多男性。 圖：高雄市觀光局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府觀光局主辦的第五屆「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，15日於高雄大遠百追夢廣場熱鬧登場，活動內容全面升級，超過65家全台知名品牌齊聚，端出各式誘人的美味炸物與手搖飲，吸引5萬人潮聞香而來。活動由三信家商熱舞社熱力開場，高雄市長陳其邁偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹最強外掛安芝儇共同揭幕，三人運用大崗山龍眼蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸鹹酥雞，象徵台法風味創意交融，也呈現國民美食鹹酥雞百搭、多變的迷人魅力。陳其邁和安芝儇還上演「互餵秀」，羨煞現場眾多男性。

廣告 廣告

陳其邁表示，鹹酥雞是台灣夜市文化的靈魂及庶民美食代表，從老攤的傳統口味，到新世代創新炸法，就像高雄這座城市從樸實中越炸越香、越做越亮眼，讓這份「平民的驕傲美食」轉變為「城市美食品牌」。立法委員賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺及高雄市議員郭建盟、黃文益等亦蒞臨現場共襄盛舉，一致肯定鹹酥雞嘉年華已成高雄最具代表性的美食名片，不僅成功帶動庶民經濟，更讓世界看見高雄的城市活力與美食文化軟實力。

觀光局長高閔琳表示，高雄鹹酥雞嘉年華是高雄最具代表性的美食觀光品牌，每年都吸引數萬名海內外旅客，今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，規模更創歷屆新高，現場更規劃表演團體演出、親子同樂遊戲與投票抽獎等項目；另設置全民投票活動，讓民眾一起選出心中的「最佳人氣王」。台鋼吉祥物「TAKAO」與高雄觀光大使「高雄熊」，也驚喜現身與民眾互動，帶來許多歡笑。今年更首度增設「單車運動區」，鼓勵大家在享受美食之餘也能多運動，參與者還可獲得折價券或精美禮品。

「炸記」負責人Eiddy分享，去年首次參與嘉年華後，發現港式炸物在高雄深具市場吸引力，因此開始籌備開設新店，規劃港式炸物美食。今年店面開張不久，就吸引韓國天團BLACKPINK團隊光顧，甚至獲成員Lisa限動分享，令人驚喜又榮幸。今年再次受邀參與嘉年華，特別帶來BP特餐與民眾分享，希望持續推廣香港特色炸物文化。

觀光局補充，活動同步舉辦「鹹酥雞美食大賞」，由專業廚師、餐飲系教授及美食記者組成評審團進行評分，並將於明日公布各類獎項得主及全民票選的「最佳人氣王」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

駁藍營議員質疑預算「歸零」 高市府：服務不中斷、市民權益不受影響

法國在台協會年度盛事！ 「思辨之夜」首度移師高雄受好評

陳其邁(左)及安芝儇(右)大推台灣國民美食鹹酥雞。 圖：高雄市觀光局/提供