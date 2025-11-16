2025高雄鹹酥雞嘉年華開炸 大批饕客聞香而來

高市觀光局主辦的第五屆「二○二五高雄鹹酥雞嘉年華」十五日於高雄大遠百追夢廣場熱鬧登場，活動內容全面升級，吸引超過六十五家全台知名品牌齊聚，端出各式誘人的美味炸物與手搖飲，香氣四溢，吸引大批饕客聞香而來。(見圖)

觀光局今(十六)日說明，該活動由三信家商熱舞社熱力開場，高雄市長陳其邁偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹最強外掛安芝儇共同揭幕；三人運用大崗山龍眼蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸鹹酥雞，象徵台法風味創意交融，也呈現國民美食鹹酥雞百搭、多變的迷人魅力。在秋日微涼氣候中，一邊品嘗邪惡炸物與手搖飲，一邊欣賞熱鬧演出，成為親子家庭、朋友聚會最歡樂的週末首選。觀光局誠摯邀請海內外旅客把握週末時光，一同感受屬於南臺灣的獨特美食魅力。

陳其邁表示，鹹酥雞是臺灣夜市文化的靈魂及庶民美食代表，從老攤的傳統口味，到新世代創新炸法，就像高雄這座城市從樸實中越炸越香、越做越亮眼，讓這份「平民的驕傲美食」轉變為「城市美食品牌」；誠摯邀請民眾周末就來高雄，用味蕾與笑聲感受這座城市的幸福。

立法委員賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺以及高雄市議會郭建盟議員、黃文益議員等亦蒞臨現場共襄盛舉，一致肯定鹹酥雞嘉年華已成高雄最具代表性的美食名片，不僅成功帶動庶民經濟，更讓世界看見高雄的城市活力與美食文化軟實力。

觀光局高閔琳局長指出，高雄鹹酥雞嘉年華已連續舉辦五屆，是高雄最具代表性的美食觀光品牌，每年都吸引數萬名海內外旅客；今年以「炸物上場，手搖應援」為主題，規模更創歷屆新高，集結六十五家炸物與飲品名店，讓民眾自由搭配創造最心愛、最邪惡的美食組合，現場更規劃表演團體演出、親子同樂遊戲與投票抽獎等項目；另設置全民投票活動，讓民眾一起選出心中的「最佳人氣王」。台鋼吉祥物「TAKAO」與高雄觀光大使「高雄熊」，也驚喜現身與民眾互動，帶來許多歡笑。今年更首度增設「單車運動區」，鼓勵大家在享受美食之餘也能多運動，參與者還可獲得折價券或精美禮品，推廣「吃得開心、動得健康」的理念。

觀光局補充，本屆活動集結六十五家優質炸物與飲品品牌，讓民眾一次品嘗多元風味，享受雙重邪惡美食的魅力；該活動同步舉辦「鹹酥雞美食大賞」，由專業廚師、餐飲系教授及美食記者組成評審團進行評分，並將於今（十六）日公布各類獎項得主及全民票選的「最佳人氣王」。觀光局邀請全台鹹酥雞愛好者把握最後一天，再度相約高雄大遠百追夢廣場，一同參加這場僅此一回的年度炸物盛典，錯過就只能再等明年！

