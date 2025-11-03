「2025高雄Wild Wild野生活」X「高雄萬聖節」 雙活動加持吸引60萬人次

高市府觀光局辦理全台指標性的戶外野營體驗「二○二五高雄Wild Wild野生活」，二日於衛武營國泰路東側草地圓滿落幕，今年與教育局「高雄萬聖節 喂！武營來搞怪」同場點燃城市氣氛，雙活動加持共吸引六十萬名旅客與市民到訪，現場人潮滿溢、熱度爆表；草地上一字排開的百萬級風格帳、露營車，以及美食與裝備市集，為城市帶來最放鬆的戶外節奏。(見圖)

觀光局今(三)日說明，該活動第一天舞台區有知名的韓國樂團Hi-Fi Un!corn驚喜快閃出演，觀眾的尖叫聲不絕於耳！第二天則有創作才女白安壓軸登場，用輕柔嗓音伴隨涼爽的微風，淨化現場所有人的身心靈。

廣告 廣告

觀光局高閔琳局長表示，「二○二五高雄Wild Wild野生活」今年規模再創新高，逾一百三十家品牌參與，草地上一次展出二十頂風格帳篷、三十個露營裝備品牌與十五台露營車同場展示；同時網羅全台人氣餐飲，超過六十家美食品牌與風格餐車，兩日活動人潮爆滿，買氣熱烈，各品牌攤商無不加緊備貨及加派人員，希望讓每位消費者都能盡興而歸。在微涼的秋風裡，草地上聚集許多民眾與家人或好友、毛小孩席地野餐、聽音樂、嚐美食，體驗高雄最Chill戶外生活。

高閔琳指出，「二○二五高雄Wild Wild野生活」規模及品牌數歷年最多，希望大家把對美好生活的想像放進城市草地，暫時忘記所有的塵世喧囂，並提供一個無論是戶外愛好者、露營玩家、美食控或獵奇體驗族，都能找到樂趣；今年觀光局「高雄Wild Wild野生活」與教育局「高雄萬聖節 喂！武營來搞怪」，雙主題同步在衛武營舉辦，現場氣氛宛如大型嘉年華，彼此加乘帶來活動的最高效益，讓大小朋友玩到不想回家，直呼明年還要來！

此外，今年「二○二五高雄Wild Wild野生活」現場六頂的全新Zanearts GIGI-2風格體驗帳篷包廂，在活動結束後，主辦單位全數義賣，義賣金額將捐給財團法人高雄市私立基督教山地育幼院，讓活動別具意義；高雄到年底活動不間斷，有「高雄鹹酥雞嘉年華」、「高雄咖啡節」、「乘風而騎」及「海線潮旅行」等系列活動，邀請民眾體驗高雄滿滿的熱情。

相關資訊請上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel/）、「高雄旅遊網」臉書或IG查詢。