「2025鬥陣趣眾將來尬陣」登場 200位將爺齊聚嘉義市

「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」今年首度移師嘉義市舉辦，全台近兩百位將爺齊聚嘉義市／陳致愷翻攝





嘉義市素有「家將窟」之稱，是臺灣重要的家將文化傳衍地區。國立傳統藝術中心借重嘉義市豐沛的家將能量，今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動。今(8)日上午眾家將震撼出巡踩街，街經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥帶領市府團隊熱情歡迎各陣頭、將爺齊聚嘉義市，展現豐沛宗教文化能量，也期待待全國民眾把握年底320+1城市博覽會來嘉，感受嘉義市「人在、神在、嘉義就在」，將信仰與在地文化結合之美。

黃敏惠表示，「鬥陣趣」活動舉辦至今邁入第5屆，很高興活動首度移師舉辦，就選在素有「家將窟」美稱的嘉義市。這不僅是對嘉義市家將陣頭文化的肯定，更象徵嘉義市深耕傳統藝術文化、連結國際的軟實力，「越在地、越國際」，唯有扎根地方，文化才能走得更遠。

黃敏惠說明，嘉義市自2022年起每兩年舉辦「全國家將文化祭」，以文化角度重新詮釋家將，翻轉社會大眾對陣頭的刻板印象，吸引年輕世代親近傳統。2024年「全國家將文化祭」更邀集嘉義縣市、新北、臺中、臺南、屏東等十間知名將館，在中央噴水池為市民祈福收驚，創下嘉義建城320年來空前盛況。這樣的精神與「2025鬥陣趣」活動不謀而合，皆以家將文化為核心，傳遞正義、勇氣與情義的信仰價值，讓民眾從藝陣中看見臺灣多元文化。

文化局局長謝育哲表示，嘉義市目前登錄無形文化資產的家將團體共有5團，包括古桃城拱吉堂什家將團、嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將、震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本舘及鎮北宮駕前隍義堂什家將，涵蓋八家將、什家將等多種系統，這些團隊長年深耕在地，是嘉義市無形文化資產的重要力量。

謝育哲說，為了推廣嘉義市獨具特色的家將文化，文化局陸續出版《嘉義市無形文化資產系列叢書》，內容涵蓋《將顯神威拱吉堂》、《將心永傳振祐堂》及《將藝百年：如意振裕堂》等專書，來記錄嘉義市信仰文化的生命力。

文化局表示，「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」結合迎神踩街、匯演、市集、收驚祈福及鬥陣卡牌抽好禮等活動，好吃好玩又有眾神保庇。開幕踩街儀式更特別邀請綏靖侯嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩與傳藝文昌祠文昌帝君3大神明聯袂出巡，神人同歡、庇佑地方平安繁榮，場面盛大熱鬧非凡。

今日活動嘉義市長黃敏惠也與國立傳統藝術中心主任陳悅宜共同為參與的20組陣藝團隊致贈錦旗，表達對文化傳承的感謝，活動宣傳大使王彩樺與女兒庭庭擔任主持人。難得一見的陣頭藝術展演，吸引滿滿人潮。

嘉義市長黃敏惠與國立傳藝中心主任陳悅宜共同為參與的20組陣藝團隊致贈錦旗，表達對文化傳承的感謝／陳致愷翻攝

