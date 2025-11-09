「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」 臺味陣頭震撼來襲 眾將保庇逗陣來嘉！

【記者蔡富丞/綜合報導】由國立傳統藝術中心主辦的「2025鬥陣趣」，於（11/8-11/9）兩天在嘉義文化創意產業園區盛大登場。今年以「眾將來尬陣」為主題在嘉義舉辦，邀請20組來自臺灣各地多元類型的將團、超過200位將爺齊聚參演，今天上午由迎神踩街揭開序幕，下午精彩的開幕式由「保庇天后」王彩樺母女檔主持，兩天的活動結合陣頭匯演、嘉+酒市集、鬥陣卡牌機、大型臉譜藝術及將爺收驚祈福等豐富內容，帶給民眾一場熱烈難忘的「鬥陣趣」尬陣體驗，嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠、張啟楷以及市議員顏翎熹、蔡坤叡、傅大偉等都蒞臨參加盛會。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心自2021年起辦理「鬥陣趣」活動，至今已第五屆，以往都在臺北舉辦，今年特別結合臺灣廟會文化中獨特的「將爺」主題來到「家將窟」嘉義尬陣，更彰顯陣頭的在地特質，陣頭不只是民俗、更是藝術文化，是臺灣最獨特、最鮮明的文化名片，未來我們將以這最具生命力的名片直接跟世界對話！本次參演的20組團隊是近年臺灣將團活動的空前大卡司，超過200位將爺，團隊類型包括八家將、什家將、八將、家將神將、官將首，以及難得一見的五營將、五毒大神、十二家司等，尤其「東港共明堂欽點五毒大神」是由7-13歲的小朋友演出，代表藝陣文化代代相傳。她也特別感謝嘉義市政府、綏靖侯嘉邑城隍廟以及九華山地藏庵的鼎力支持，讓活動有機會在嘉義辦理，藉此讓社會大眾瞭解臺灣陣頭文化的魅力。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市一直很珍惜文化資產，她感謝國立傳統藝術中心辛苦籌劃，並邀請臺灣各地的傑出將團前來嘉義市舉辦「鬥陣趣」活動，是嘉義市的福氣，一起攜手合作讓文化於嘉義市深耕。嘉義市自2022年起辦理「全國家將文化祭」，與「鬥陣趣」活動理念十分相近，都以文化角度詮釋陣頭美感與精神內涵，展現文化的力量，讓藝術可以贏過千秋。嘉義市推動無形文化資產成果豐碩，未來將持續深耕在地，讓文化展現獨特的樣貌。此外，今年適逢建城321年，接下來將於12月辦理的「320+1嘉義市城市博覽會」，也歡迎民眾一同共襄盛舉。

傳藝中心表示，「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」集合臺灣各地20組將團，充分展現文化脈絡及藝術性。本次有兩大必看重點：其一是地方廟會限定，極少出軍的【新莊地藏庵大眾廟中港厝官將首】、源自於東港王爺祭信仰的【東港共明堂欽點五毒大神】、【東港聖德宮姚府四千歲駕前十二家司】、【東港開基共善堂什家將】、【朝隆聖堂湄洲朝天閣天后元君駕前護衛聖將】都罕見出遠門亮相；其二是各門派的創始及代表團，包括嘉義五大門派及其分支【嘉義城隍廟吉勝堂什家將】、【嘉義鎮北宮駕前隍義堂什家將】、【台北拱吉堂本舘什家將】、【古桃城山海鎮什家將本舘】、【嘉邑慈濟宮駕前如意振裕堂八家將】；臺南府城系統的【全台西來庵吉聖堂什家將】、【南灣境聖巡北極殿家將團】、【下營濟中壇忠義堂八家將】；在地系統的【高雄地嶽殿吉勝堂八家將】；更有展現將藝特殊風貌的【嘉義玄興社家將神將團】、【臺中中都元帥殿法元壇五營將】、【民雄玄財會舘幽冥官將首】、【興直堡董爺廳刑部堂八將團】；以及具有獨特風格的【國際臺疆衍派武英將總團】及創新跨界陣頭【九天民俗技藝團】，都傳達了臺灣陣頭的豐富生命力。

「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」11月8日(週六)上午10:00以迎神踩街活動揭開序幕，國立傳統藝術中心宜蘭園區傳藝文昌祠文昌帝君、綏靖侯嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩及將團神明，由10組將團百餘位將爺護衛，在嘉義市區出巡，展現非凡的將團氣勢。踩街隊伍自九華山地藏庵啟行，途經嘉義市政府，至綏靖侯嘉邑城隍廟會香，再繼續繞行嘉義市區，沿著中山路經噴水圓環抵達嘉義文創園區。

下午2:00的開幕式由「保庇天后」王彩樺與女兒庭庭擔任主持人，親切幽默的主持風格，拉近與民眾之間的距離。開幕式精彩的節目包括【太日樂集】和【嘉邑山海鎮民俗藝術團】共同演繹的《護陣鼓鳴･再現將魂》，以震撼的擊鼓、嗩吶營造氣勢，重現家將開路迎神、收妖降魔的經典敘事；接著以范謝將軍的故事延伸出經典橋段的「信義步」：敲響板笅，象徵公部門與陣頭文化情義相挺！此外創新跨界的《將藝新生･眾將尬陣》節目，則由【戊己劇團】結合【嘉義玄興社家將神將團】，融合特技、武術、街舞，帶來令人耳目一新的陣頭感官體驗。

「2025鬥陣趣」除了精彩的演出外，本次活動特別規劃全臺首創「鬥陣卡牌機」，不僅可蒐集參演團隊專屬卡牌還可領取小禮物；「嘉+酒市集」有吃喝玩樂的豐富活動，「揪將玩！文化體驗」更有AR臉譜、羽扇手作、流體熊彩繪、手工艾草香皂與家將臉譜彩繪；大型臉譜藝術「絲韻護煞」細緻勾勒出謝將軍經典的白底蝙蝠面臉譜，展現將爺鎮煞護祐的威儀；第二天（11/9）壓軸登場的「收驚祈福儀式」則由百位將爺為民眾驅穢賜福，並發送限量將館平安符，為活動畫下順利圓滿的句點。