「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」 臺味陣頭震撼來襲 眾將保庇逗陣來嘉！
【記者蔡富丞/綜合報導】由國立傳統藝術中心主辦的「2025鬥陣趣」，於（11/8-11/9）兩天在嘉義文化創意產業園區盛大登場。今年以「眾將來尬陣」為主題在嘉義舉辦，邀請20組來自臺灣各地多元類型的將團、超過200位將爺齊聚參演，今天上午由迎神踩街揭開序幕，下午精彩的開幕式由「保庇天后」王彩樺母女檔主持，兩天的活動結合陣頭匯演、嘉+酒市集、鬥陣卡牌機、大型臉譜藝術及將爺收驚祈福等豐富內容，帶給民眾一場熱烈難忘的「鬥陣趣」尬陣體驗，嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠、張啟楷以及市議員顏翎熹、蔡坤叡、傅大偉等都蒞臨參加盛會。
國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，傳藝中心自2021年起辦理「鬥陣趣」活動，至今已第五屆，以往都在臺北舉辦，今年特別結合臺灣廟會文化中獨特的「將爺」主題來到「家將窟」嘉義尬陣，更彰顯陣頭的在地特質，陣頭不只是民俗、更是藝術文化，是臺灣最獨特、最鮮明的文化名片，未來我們將以這最具生命力的名片直接跟世界對話！本次參演的20組團隊是近年臺灣將團活動的空前大卡司，超過200位將爺，團隊類型包括八家將、什家將、八將、家將神將、官將首，以及難得一見的五營將、五毒大神、十二家司等，尤其「東港共明堂欽點五毒大神」是由7-13歲的小朋友演出，代表藝陣文化代代相傳。她也特別感謝嘉義市政府、綏靖侯嘉邑城隍廟以及九華山地藏庵的鼎力支持，讓活動有機會在嘉義辦理，藉此讓社會大眾瞭解臺灣陣頭文化的魅力。
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市一直很珍惜文化資產，她感謝國立傳統藝術中心辛苦籌劃，並邀請臺灣各地的傑出將團前來嘉義市舉辦「鬥陣趣」活動，是嘉義市的福氣，一起攜手合作讓文化於嘉義市深耕。嘉義市自2022年起辦理「全國家將文化祭」，與「鬥陣趣」活動理念十分相近，都以文化角度詮釋陣頭美感與精神內涵，展現文化的力量，讓藝術可以贏過千秋。嘉義市推動無形文化資產成果豐碩，未來將持續深耕在地，讓文化展現獨特的樣貌。此外，今年適逢建城321年，接下來將於12月辦理的「320+1嘉義市城市博覽會」，也歡迎民眾一同共襄盛舉。
傳藝中心表示，「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」集合臺灣各地20組將團，充分展現文化脈絡及藝術性。本次有兩大必看重點：其一是地方廟會限定，極少出軍的【新莊地藏庵大眾廟中港厝官將首】、源自於東港王爺祭信仰的【東港共明堂欽點五毒大神】、【東港聖德宮姚府四千歲駕前十二家司】、【東港開基共善堂什家將】、【朝隆聖堂湄洲朝天閣天后元君駕前護衛聖將】都罕見出遠門亮相；其二是各門派的創始及代表團，包括嘉義五大門派及其分支【嘉義城隍廟吉勝堂什家將】、【嘉義鎮北宮駕前隍義堂什家將】、【台北拱吉堂本舘什家將】、【古桃城山海鎮什家將本舘】、【嘉邑慈濟宮駕前如意振裕堂八家將】；臺南府城系統的【全台西來庵吉聖堂什家將】、【南灣境聖巡北極殿家將團】、【下營濟中壇忠義堂八家將】；在地系統的【高雄地嶽殿吉勝堂八家將】；更有展現將藝特殊風貌的【嘉義玄興社家將神將團】、【臺中中都元帥殿法元壇五營將】、【民雄玄財會舘幽冥官將首】、【興直堡董爺廳刑部堂八將團】；以及具有獨特風格的【國際臺疆衍派武英將總團】及創新跨界陣頭【九天民俗技藝團】，都傳達了臺灣陣頭的豐富生命力。
「2025鬥陣趣 眾將來尬陣」11月8日(週六)上午10:00以迎神踩街活動揭開序幕，國立傳統藝術中心宜蘭園區傳藝文昌祠文昌帝君、綏靖侯嘉邑城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩及將團神明，由10組將團百餘位將爺護衛，在嘉義市區出巡，展現非凡的將團氣勢。踩街隊伍自九華山地藏庵啟行，途經嘉義市政府，至綏靖侯嘉邑城隍廟會香，再繼續繞行嘉義市區，沿著中山路經噴水圓環抵達嘉義文創園區。
下午2:00的開幕式由「保庇天后」王彩樺與女兒庭庭擔任主持人，親切幽默的主持風格，拉近與民眾之間的距離。開幕式精彩的節目包括【太日樂集】和【嘉邑山海鎮民俗藝術團】共同演繹的《護陣鼓鳴･再現將魂》，以震撼的擊鼓、嗩吶營造氣勢，重現家將開路迎神、收妖降魔的經典敘事；接著以范謝將軍的故事延伸出經典橋段的「信義步」：敲響板笅，象徵公部門與陣頭文化情義相挺！此外創新跨界的《將藝新生･眾將尬陣》節目，則由【戊己劇團】結合【嘉義玄興社家將神將團】，融合特技、武術、街舞，帶來令人耳目一新的陣頭感官體驗。
「2025鬥陣趣」除了精彩的演出外，本次活動特別規劃全臺首創「鬥陣卡牌機」，不僅可蒐集參演團隊專屬卡牌還可領取小禮物；「嘉+酒市集」有吃喝玩樂的豐富活動，「揪將玩！文化體驗」更有AR臉譜、羽扇手作、流體熊彩繪、手工艾草香皂與家將臉譜彩繪；大型臉譜藝術「絲韻護煞」細緻勾勒出謝將軍經典的白底蝙蝠面臉譜，展現將爺鎮煞護祐的威儀；第二天（11/9）壓軸登場的「收驚祈福儀式」則由百位將爺為民眾驅穢賜福，並發送限量將館平安符，為活動畫下順利圓滿的句點。
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 13 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 5 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 15 小時前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 14 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 16 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 6 小時前
勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算
勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥......風傳媒 ・ 5 小時前
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 8 小時前
黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」
娛樂中心／楊佩怡報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。民視 ・ 11 小時前
黃明志涉案恐遭「鞭刑」！一鞭痛到休克 行刑畫面曝光震撼全網
馬來西亞歌手黃明志（Namewee）近日因涉入台灣網紅謝侑芯命案，在馬國配合警方調查並主動說明案情。警方檢測顯示其體內含多種毒品成分，引發外界關注他在星馬地區可能面臨的嚴峻刑責，其中最受矚目的，莫過於當地極具爭議的「鞭刑制度」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 14 小時前
南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多台灣好報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近！馬太鞍溪恐形成新堰塞湖 花蓮3鄉鎮預防性撤離
颱風鳳凰逼近，林保署表示，若持續豪雨，花蓮馬太鞍溪可能會形成新的堰塞湖，光復鄉等三個鄉鎮啟動預防性撤離。隨著風浪增強，舊台九線象鼻隧道附近的海灘發生溺水意外，一群遊客疑似遇到漲潮，四人受困海灘，還有一名婦人被浪捲走，救起後送醫宣告不治。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導8男8女海灘探險竟溺水！今（9）日上午11許獲報，62歲張姓女子在花蓮縣秀林鄉舊台9線下方的海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，遭海浪捲入海中；消防人員立即請海巡單位用無人機協助搜索，並在鎖定張女位置後，使用直升機吊掛救起，但她已明顯失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。另還有一同戲水的4名遊客，也受困在下方的海灘，警義消在12時48分將他們拉上路面脫困。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。據了解，8男8女共16名遊客從台南出發，到花蓮遊玩，並在今日一早來到花蓮舊台9線，靠近象鼻隧道處，用繩索攀降到海灘上探險。沒想到，其中一名張女因海灘漲潮，遭海浪捲入海中。消防獲報後，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6名警義消及1台無人機前往現場救援；消防人員到場發現張女的位置後，便試圖用繩索垂降進行救援，但張女已經漂在海上，因此海巡單位也出動無人機協助搜索，在定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機到海面上將她吊掛救起，但張女已經明顯失去呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。此外，還有同行的4名遊客也受困於下方約50米深的海灘，因此警義消在垂降後，使用繩索技術，在12時48分將他們上拉至路面脫困所幸皆沒有生命危險，完成傷口包紮後離開現場。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治 更多民視新聞報導真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取民視影音 ・ 7 小時前
佛堂當提款機！神鬼女出納「靠109張支票」2年吞4545萬 花到只剩79萬
把佛堂當提款機！高雄市一名王姓女子，在正德佛堂擔任出納人員，短短2年，竟然透過填寫空白支票並盜用印章方式，侵佔高達4545萬元公款。創辦人發現帳目不符，全案曝光，王女已經將錢花到只剩79萬元，案經高雄地院審理後，依偽造有價證券罪，判處8年徒刑，並追徵4千多萬元犯罪所得。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前