2025魚池鄉農會「故鄉、茶香」第七年聯合鄉內十所校舉行封茶活動

▲由學生親手將茶葉倒入甕中。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為推動魚池鄉在地紅茶文化、陶藝傳承及學童生命教育，魚池鄉農會今年第七年聯合鄉內十所中小學，在古龍窯協助下，舉辦「封茶儀式」— 將日月潭紅茶 與學生書寫的願望卡封入陶製茶倉，約定三年俟畢業前共同啟封，品味家鄉味、回顧成長路。

▲校長、家長會長指導學生將茶葉倒入甕中。（圖／記者石振賢攝）

本次活動聚集來自十所學校（含國小、國中）的小四及國一學生代表與家長共計105人(明潭國中7人、魚池國中20人、明潭國小4人、魚池國小25人、共和國小6人、新城國小17人、東光國小7人、頭社國小10人、伊達邵國小5人、五城國小4人。學生先在學校書寫「心願祈福卡片」，隨後與紅茶一同投入由古龍窯製作的茶倉中，完成封倉動作。

▲由各學校校長、家長會長將寫好的封條在農會三長見證下貼在甕上。（圖／記者石振賢攝）

魚池鄉農會理事長陳炳韶常務監事劉啟行、總幹事王威文、及各校校長及家長會長共同見證封存，提醒家長與學生：「一起在這片茶鄉下扎根成長，三年後再共同品味屬於我們的家鄉紅茶」。

▲十校均裝好茶葉並貼好封條的合照。（圖／記者石振賢攝）

古龍窯位於魚池鄉，為在地知名陶藝工坊，其師傅以手工創作、傳統柴燒聞名，並延續在地陶藝文化。這次茶倉即由古龍窯精心製作，增加儀式感與藝術價值。

本活動不僅是紅茶文化的儲存儀式，更是一場結合「時光膠囊＋願望書」的生活教育。同學們將在三年後畢業典禮前，一同開啟封倉，見證自己的成長、實現當初所寫的心願。魚池鄉農會總幹事王威文表示：「封茶活動已成為魚池鄉十校孩子共同期待的傳統活動，將願望與家鄉紅茶封存，再啟封時更能體會成長與家鄉文化的連結。

▲全體參加封茶活動的師生校長、家長會長等與農會三長合影。（圖／記者石振賢攝）

鄉內十所學校聯合參與，涵蓋魚池鄉十所中、小學，強化校際與社區合作。並以三年期約定，學生在小四／國一階段寫下願望，三年後畢業再啟封，意義深遠。文化＋教育融合：紅茶、陶藝、生命教育、願望實踐交織，讓孩子從家鄉文化中學習珍惜與歸屬。

▲參加封茶的學校分別有校長率師生與農會三長合影。（圖／記者石振賢攝）

在這茶鄉的山林與霧氣中，紅茶飄香、陶藝沁人，孩子們在封入茶倉的那一刻，將自己的夢想與故鄉一同封存。三年後，他們將帶著成長的痕跡來啟封，重拾當初書寫的願望，也深刻體會「從家鄉出發」的意義。這場融合文化、教育與儀式感的活動，正是在魚池鄉的土地上，為下一代鋪寫一個關於「根」與「夢」的故事。