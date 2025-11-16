圖說: 2025鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 三大科儀完成祈福循環 平安鹽發送分享祝福

【記者羅伯特 / 綜合報導】「2025鯤鯓王平安鹽祭」於11月15、16日在臺南北門南鯤鯓代天府熱鬧舉行，兩天活動圓滿結束，經過隆重莊嚴的鹽祭三大科儀-請鹽、祭鹽、謝鹽，還有藝文展演、在地特色市集、跋桮挑戰賽與童玩體驗，總共吸引超過4萬6千名香客與遊客參與，現場人潮熱鬧滾滾。

兩日的白天活動包含鹽鄉特色市集、囡仔公童玩節及跋桮挑戰，帶來寓教於樂的互動體驗，廣受親子與青年喜愛。今年跋桮挑戰賽延續高人氣，共吸引數萬名參與者角逐，外界關注的特別獎，最終由來自台南的 11 歲小妹妹，以連續擲出 12 個聖桮的成績驚喜奪得新臺幣168,888元。她表示這筆獎金預計用於繳交學費，這份心願，也讓鯤鯓王庇佑學子的美意，透過這份獎金傳遞出去。

16日下午的謝鹽儀式在井仔腳瓦盤鹽田舉行，現場聚集許多民眾一起參與感恩的儀式，由吳文進大法師帶領主禮官及百位民眾一起將鹽撒向鹽田、回歸大海，象徵返本還原，完成祈福循環。活動尾聲由南鯤鯓代天府侯賢名總幹事、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長及地方仕紳共同主持「祈福鹽發送」，現場吸引近千名民眾熱情參與，領取加持過的平安鹽，將福氣與祝福帶回家，也為今年的鯤鯓王平安鹽祭畫下圓滿而溫馨的句點。

徐振能處長表示，今年活動持續推廣「信仰＋觀光」的雙軌模式，吸引眾多國內外遊客參與，還有外籍旅客慕名而來。透過三大科儀與平安鹽分享，讓參與者不僅感受到宗教文化的力量，也留下深刻的鹽鄉記憶。

今年平安鹽祭能圓滿成功，歸功於多方合作與支持。徐振能處長特別感謝南鯤鯓代天府、財團法人鯤鯓王慈善基金會、財團法人鯤鯓王博明美術館基金會、鯤鯓王發展委員會、鯤鯓王協進會、全球鯤鯓王聯誼會、台灣守護文創股份有限公司、晉基建設股份有限公司、台灣製罐工業股份有限公司旺爺沙士、井仔腳興安宮、井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、蚵寮保安宮、三寮灣東隆宮等多元夥伴共同參與，讓平安鹽祭不僅是宗教盛事，更成為國際級的觀光品牌！明年「2026鯤鯓王平安鹽祭」預計將在115年11月7-8日登場，歡迎大家明年再相見！