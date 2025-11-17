2025鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 跋杯挑戰賽11歲小妹妹抱走168888元





2025鯤鯓王平安鹽祭2天的活動圓滿落幕，吸引超過4萬6000名進香客與遊客參與。最受歡迎的跋杯挑戰賽，經過一番評杯，來自台南的 11歲小妹妹，以 12個聖杯奪得特別獎，獎金16萬8888元。謝鹽儀式由吳文進大法師帶領主禮官及民眾，將鹽撒向鹽田回歸大海，完成祈福循環，2026鯤鯓王平安鹽祭再相見了。

雲嘉南風景區管理處徐振能處長表示，2025平安鹽祭活動內容有鹽祭3部曲、平安鹽袋發放、囡仔公童玩節、導覽解說、跋杯挑戰賽、親子闖關遊戲、祈福鹽發送、6廟祈福集章、觀光圈市集等活動。2天的活動吸引4萬6000多位民眾踴躍參與，整個會場人潮絡繹不絕。

南鯤鯓代天府侯賢名總幹事表示，最受歡迎的跋杯挑戰賽，有數萬民眾參與與評杯，取連續聖杯最多前4名頒發獎金。特別獎獎金168888元，第1名獎金88888元，第2名獎金68888元、第3名獎金28888元。另外，幸運獎22名，獎金每人6888元，總獎金約50萬元。來自台南的 11歲吳小妹妹，以 12個聖杯奪得特別獎，獎金16萬8888元。

謝鹽儀式。（雲管處提供）

由父親陪同參與的吳小妹妹可說幸運之神眷顧，連續12個聖杯壓倒其他參與者。她表示，這筆獎金將用於繳交學費，減輕父母負擔。其父則表示，獲得特別獎可說又驚又喜，今年是第二次來，第一次擲這麼多聖杯。未來想把這筆獎金當成旅遊基金，並把部分獎金回捐給南鯤鯓代天府。

而鹽祭三大科儀請鹽、祭鹽、謝鹽，謝鹽儀式在井仔腳瓦盤鹽田舉行。由吳文進大法師帶領主禮官及民眾，一起將鹽撒向鹽田、回歸大海，象徵返本還原，完成祈福循環。接著由侯賢名總幹事、徐振能處長等主持祈福鹽發送，近千名民眾排隊領取加持過的平安鹽，期能將福氣與祝福帶回家，也為今年的鯤鯓王平安鹽祭畫下圓滿句點。

