2025鯤鯓王平安鹽祭 搏杯挑戰賽特別獎獎金168888元民眾參與踴躍





由南鯤鯓代天府、雲嘉南風景區管理處共同舉辦的2025鯤鯓王平安鹽祭， 15、16日在南鯤鯓代天府廣場舉行，吸引無數民眾和宮廟參與。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，鯤鯓王平安鹽祭已舉辦22年了，是全世界知名的宗教盛會，文化部應考量列為國家特定民俗。廟方與雲管處分別推出平安鹽袋、搏杯挑戰賽等活動。搏杯挑戰賽總獎金50萬元，特別獎168888元，不少民眾參與試手氣。

雲管處長徐振能表示，鯤鯓王平安鹽祭於2004年由雲管處、南鯤鯓代天府共同舉辦，這是一個結合觀光、產業、文化與宗教的年度盛事，2023年獲得台灣永續行動獎金獎、亞太永續行動獎銅獎、2025台灣觀光永續獎銅獎，顯示在地跨域整合的永續行動，獲得國內外評審的推薦與肯定。

侯賢名總幹事表示，平安鹽祭舉辦之初，即決定由李、池、吳、朱、范等五府千歲及萬善爺輪值。2025年由朱府千歲輪值，廟方與雲管處分別推出平安鹽袋，南鯤鯓代天府版有近5萬個。南鯤鯓版平安鹽袋參加搏杯比賽就贈送，民眾只要現場報名參加搏杯挑戰賽，就能獲贈1個鹽袋，數量12000個。

侯賢名總幹事表示，搏杯挑戰賽時間為15日下午1時至5時、16日上午8時至下午4時比賽，取連續聖杯最多前4名頒發高額獎金。特別獎獎金168888元，第1名獎金88888元，第2名獎金68888元、第3名獎金28888元。另外，幸運獎22名，獎金每人6888元，總獎金約50萬元。

雲管處長徐振能表示，雲嘉南版平安鹽袋有12000個，民眾透過排隊、參與活動獲得。15、16日上午10時起至下午3時，中午休息，每整點發放1200個鹽袋，每人1次可領取2個，2天共提供12000個。遊客集3張消費發票可加碼領取1個，現場也對身障者、孕婦、65歲以上長者、20歲、外國遊客、北門鄉親提供友善通道，領取平安鹽袋。

徐振能處長表示，2025平安鹽祭除2大主辦單位外，台灣守護文創、晉基建設等多個協辦單位也功不可沒。活動內容，有鹽祭3部曲、平安鹽袋發放、囡仔公童玩節、導覽解說、搏杯挑戰賽、親子闖關遊戲、祈福鹽發送、6廟祈福集章、觀光圈市集等活動。平安鹽由大法師吳文進帶領法師團為平安鹽祈福後，隨後由民眾自行盛裝，可祈福和淨身。

侯賢名總幹事表示，祈福大道有6堆小鹽堆，鹽祭結束後，開放民眾免費排隊領取。活動期間，民眾除參訪南鯤鯓代天府外，也可到蚵寮保安宮、永隆宮、興安宮、東隆宮及泰安宮巡禮，參與黃金明信片集章北門廟宇巡禮小旅行，完成6廟集章可領取祈福收納袋，每人限領1個，300個送完為止。

