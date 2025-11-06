2025鯤鯓王平安鹽祭《鹽祭序曲·祈福之夜》14日溫暖登場

▲大提琴家張正傑演奏。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺灣規模最大的鹽文化慶典—「2025鯤鯓王平安鹽祭」，將於11月15日至16日在臺南北門南鯤鯓代天府盛大展開。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處）今年特別於鹽祭開幕前一日晚間（11月14日）加開序曲音樂會《鹽祭序曲·祈福之夜》，邀請臺灣最具創意的古典音樂家─大提琴家張正傑領銜演出，結合京劇、聲樂與古典跨界表演，於南鯤鯓代天府大鹽堆主舞台奏響「祈福同心，把幸福曬回來」第一個樂章，為鹽祭揭開充滿溫度的序幕。

南鯤鯓代天府近年歷經風災，廟埕與地方文化在修繕與重生中展現堅靭生命力。雲嘉南管理處表示，此次音樂會的主軸即源自「以音樂為土地祈福」的理念，盼以藝術作為社群凝聚與情感回歸的媒介，讓祈福儀式轉化為一股撫慰人心的力量。

本次演出陣容堅強且多元，除張正傑外，特邀京劇名家朱陸豪共同登台，展現深厚的戲曲底蘊，連結在地人文與信仰；同時邀請旅外聲樂家賴珏妤（女高音）、林政勳（男中音）與鋼琴家呂冠葶，以西洋聲樂和器樂，交織出屬於臺灣土地的情感層次。曲目將橫跨古典、戲曲、詩文改編與專為祈福主題創作的段落，在南鯤鯓的夜色中化為溫柔而有力量的文化回響。

張正傑表示：「音樂和信仰一樣，都能療癒心靈。能在擁有三百多年歷史的南鯤鯓代天府演出，是一份非常特殊的緣分。希望每一個音符，都能化作平安的祝福，送給這片土地與每一位來到現場的人。」

緊接著11月15日至16日，平安鹽祭將正式展開，包括平安鹽祭晚會、鹽祭科儀、觀光圈市集與親子手作等多項精彩活動。雲嘉南管理處邀請全臺民眾前來，共同在鹽光、音樂與祝福中迎接幸福。更多平安鹽祭的相關資訊可見「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁。