2025鯤鯓王平安鹽祭11/15-16盛大登場 以鹽祈安為臺灣祈福

【記者 劉秋菊／台南 報導】邁入第22年的「鯤鯓王平安鹽祭」於今(15)日在臺南北門南鯤鯓代天府隆重登場，今年以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，融合信仰、文化與藝術，邀請全民一同為台灣祈福。

在正式啟動前一晚（11月14日），特別舉辦《鹽祭序曲．祈福之夜》音樂會，由知名大提琴家-張正傑老師領銜演出，透過古典樂與祈福意象結合，為鹽祭揭開序幕，王爺庇佑，為臺灣祈福，透過音樂祝禱迎接翌日的鹽祭大典。今日開幕式在蚵寮國小太鼓隊震撼鼓聲中揭幕，並邀請藝姿舞集與臺南大學民俗隊攜手演出《鹽鎮祈安》，以「以陣化煞、以鹽祈安，為臺灣祈來祥和與庇佑」為副題，展現傳統宋江陣與現代表演藝術的融合，象徵鹽祭祈安的精神核心。

今日眾多貴賓包含交通部觀光署副署長黃勢芳、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、臺南市政府市長室秘書陳豐榮、民政局副局長吳明熙及丁玲琍專門委員、臺南市議會謝舒凡議員、陳昆和議員、立委林俊憲服務處林鴻志秘書、立委陳亭妃服務處邱清順秘書、立委賴惠員服務處吳文榮秘書、立委謝龍介服務處李寶桐秘書、蔡秋蘭議員特助黃福得、方一峰議員助理戴惠雪、蔡蘇秋金議員助理周憲塘、台灣守護文創公司董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬、台江國家公園管理處洪政乾秘書、警察局學甲分局長巫建德、北門農會陳柏凱總幹事、西拉雅觀光圈林憲堂理事長、雲嘉南觀光圈戴泳明理事長 、以及觀光產業相關協會代表及業者、北門地區國中小校長、里長及在地各宮廟主委及代表貴賓一同到場，為連續兩日的「2025鯤鯓王平安鹽祭」揭開序幕。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，「鯤鯓王平安鹽祭」承載臺南北門長久以來的鹽業文化與王爺信仰，並且結合觀光，期盼透過鹽的潔淨與信仰的力量，創造旅遊熱潮，觀光署積極規劃北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫，在臺南這片劃過北回歸線的軸帶，跨域整合，加強景點的串聯性，振興觀光產業，形塑具國際旅遊吸引力的觀光地標軸線。

雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長表示，平安鹽祭不只是宗教慶典，更是推動地方文化觀光的重要品牌。來自全臺220位自行車愛好者，一同加入護鹽行列，與王爺同行，整體活動結合在地宮廟、社區與產業，今年更加入互動探索數位牌樓、導覽體驗、童玩、市集與親子闖關遊戲，讓大小朋友在歡笑中感受鹽文化的魅力。

現場除了最受歡迎「捐發票換平安鹽袋」公益活動，也規劃「囡仔公童玩節」、「跋桮挑戰賽」（總獎金高達50萬元）等多元趣味體驗。家長可陪孩子完成闖關任務，獲得平安貼紙與祈福小禮，孩子們拿著貼紙開心奔跑的笑容，也成為鹽祭現場最溫暖的風景。現場還有多組外國旅客慕名而來，其中自西班牙的遊客，因為在馬德里受到臺灣觀光資訊的吸引，來台自駕旅遊兩週，並且透過ChatGPT 的推薦，將「鯤鯓王平安鹽祭」列為必訪清單！證明了台灣的文化魅力，正透過現代科技的力量，吸引全球自由行旅客，跨越語言與國界。「平安鹽祭晚會」則由多位實力歌手輪番演出，包括許志豪、蔡昌憲、翁鈺鈞、吳申梅等，台語金曲響徹鹽鄉夜空，將祈福氛圍推向最高潮。

「2025鯤鯓王平安鹽祭」是一場凝聚信仰、文化與情感的年度盛會。邀請全國民眾攜家帶眷，走訪台南北門、體驗世界最大的鹽祭典，共同祈願國泰民安，把幸福帶回家。更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。（照片雲嘉南管理處提供）