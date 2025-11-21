中央社

2025鴻海科技日 劉揚偉專題演講開場 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2025鴻海科技日（HHTD 25）21日在台北南港展覽館1館盛大登場，鴻海董事長劉揚偉（圖）帶來主題演講，為活動揭開序幕。

中央社記者翁睿坤攝 114年11月21日

2025鴻海科技日 劉揚偉專題演講開場 2025鴻海科技日（HHTD 25）21日在台北南港展覽館1 館盛大登場，鴻海董事長劉揚偉（圖）帶來主題演 講，為活動揭開序幕。 中央社記者翁睿坤攝 114年11月21日
2025鴻海科技日 劉揚偉專題演講開場 2025鴻海科技日（HHTD 25）21日在台北南港展覽館1 館盛大登場，鴻海董事長劉揚偉（圖）帶來主題演 講，為活動揭開序幕。 中央社記者翁睿坤攝 114年11月21日

