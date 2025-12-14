2025鹽琉趴最終場「聖誕有意思」 在新園海洋航運園區順利落幕

2025鹽琉 趴最終場「聖誕有意思」在新園海洋航運園區順利落幕，其中的聖誕星光市集吸引眾多民眾參與。（記者鄭伯勝翻攝）

２０２５鹽琉開趴年度最終場「聖誕有意思」連續兩天在新園海洋航運園區順利落幕，此次規劃星光聖誕市集及音樂表演，打造「港邊聖誕」濃厚的溫馨歡樂節慶氛圍，為鹽琉開趴畫下今年完美句點。

屏縣府交通旅遊處表示，此次星光聖誕市集超過五十攤特色料理、文創手作、在地農特產品及適合冬天補充高熱量的甜點飲品！還有聖誕主題的臉部彩繪、風車ＤＩＹ等季節限定互動體驗，大小朋友都能共享節慶時光，兩日音樂會邀請貳行程樂團、陳乃榮、楊蒨時、林宗興、郭芝吟、黃少谷、楊淨宇、郭婷筠等實力派音樂人輪番上陣，以溫暖熱情的演出陪伴大家迎接歲末，一整年的最終聖誕場不只是單純派對，也象徵園區對民眾的節慶祝福。

交旅處表示，鹽琉開趴從三月首場起，透過四季主題活動已吸引近十五萬名親子與遊客前往新園海洋航運園區，春季「奇幻童趣新樂園」以旋轉木馬、樂園兒童彩繪與新吉祥物「園仔」掀起童趣風潮；夏季「超夏泡泡趴」以泡泡秀、水池與邊緣人波光琉浪市集帶來暑期狂歡。

秋季「鹽琉秋ＨｉＨｉ」結合中秋與異國風情，推出越南五星燈籠、彩繪斗笠與跨文化音樂；聖誕最終場「聖誕有意思」，將新園海洋航運園區的海港景致融入聖誕節元素，打造獨具特色的海邊聖誕場景，其中高達四公尺的聖誕樹成為最顯眼的視覺焦點，搭配燈光營造異國浪漫港邊氛圍，讓民眾猶如置身港灣聖誕童話之中。

此外，「我要成為鹽琉人」抽獎活動已於十二月十三日抽出五十位幸運得主，將贈送精美禮包，請於十二月二十八日前至新園海洋航運園區旅服中心領獎。