2025鹽琉開趴最終場-聖誕有意思 12/13登場

2025鹽琉開趴最終場「聖誕有意思」，即將於十二月十三、十四日在新園海洋航運園區登場。（屏東縣政政府提供）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣新園鄉鹽埔漁港海洋航運園區２０２５年「鹽琉開趴」最終場「聖誕有意思」，即將於十二月十三、十四日登場；兩天活動皆自下午三時至晚間九時展開，以「港邊聖誕」為核心意象，結合在地文化、星光聖誕市集與音樂演出，打造專屬於南國的節慶風貌，要與民眾共同迎接年末氛圍最濃厚的聖誕盛事。

縣府交通旅遊處表示，「聖誕有意思」延續鹽琉開趴一貫具有故事性的場域佈置，將新園海洋航運園區深具海港特色的地景與聖誕元素結合，形成極具視覺亮點的節慶空間，現場四米高聖誕樹將成為最吸睛的活動象徵，使園區日夜呈現不同風貌並營造異國情調的浪漫氛圍，園區內的星光聖誕市集匯集文創手作、特色料理、甜點飲品及地方農特產品等多樣化攤位，提供許多親子友善元素，讓一家大小都能在此找到屬於自己的聖誕味道。

此次聖誕音樂會由獨特曲風備受歡迎的貳行程樂團、以細膩嗓音擄獲粉絲的陳乃榮，以及擁有「鐵肺歌后」美譽的楊蒨時、創作歌手林宗興、郭芝吟、黃少谷、楊靜宇、郭婷筠等實力派音樂人，帶來充滿節慶感與感染力的表演，「園仔」也繼續在鹽琉開趴陪伴大家進行聖誕主題臉部彩繪、風車等體驗項目。

「聖誕有意思」作為今年鹽琉開趴的壓軸活動，象徵年度活動的最終章，也承載著屏東對遊客的節慶祝福，誠摯邀請全臺民眾攜家帶眷、呼朋引伴，一同前往新園海洋航運園區，用最溫暖愉悅的心情度過這場充滿海味與聖誕味的特別派對，詳細活動內容請上官網查詢，或持續追蹤「屏東ＧＯ好玩」與「屏東ＧＯ交通」臉書掌握第一手活動訊息。