2025鹿港馬拉松開跑 3800跑友奔馳古城展現運動熱情

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府推動「2025彰化縣馬拉松嘉年華」，今(16)日上午第4場賽事—「2025鹿港馬拉松」，於鹿港體育場熱鬧登場！今年活動吸引近3,800位跑友齊聚古城，用腳步感受鹿港的歷史風華與人情味。縣長王惠美與彰化縣二鹿慢跑協會理事長陳西江、總幹事陳信仲、鎮長許志宏及多位立委、議員一同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈，展現全民參與運動的熱情與活力。

王惠美表示，鹿港馬拉松是今年第4場馬拉松賽事，感謝陳西江理事長及陳信仲總幹事為大家用心規劃。今日天氣涼爽，適合路跑，呼籲大家一定要注意安全，適當補充水分，路途中的補給站也為大家準備在地特有的麵線糊與蝦猴，另外在義大利冰淇淋世界大賽獲得冠軍的趙韻嵐，也會在現場提供冰淇淋給大家品嘗。

王惠美說，今年馬拉松路線串連文武廟、龍山寺、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館、風車大道，最後到秀水龍騰公園，大家沿途可以欣賞在地產業及人文風光。感謝所有工作人員的辛勞，也鼓勵大家多運動，彰化每年舉辦多場不同的馬拉松賽事，場場精彩，歡迎大家踴躍參與，預祝所有跑者都可以突破自我，再創佳績。

鹿港鎮長許志宏表示，感謝承辦單位用心籌畫活動，也邀請今天參加馬拉松的好朋友們，活動後留下來，在鹿港品嘗美食、遊玩各處景點。

義大利冰淇淋世界大賽冠軍趙韻嵐表示，連續3年參加馬拉松，雖然沒有直接當跑者，但負責由企業贊助提供冰淇淋給跑者享用，希望大家可以好好享受今天的馬拉松。

教育處表示，鹿港馬自2017年首辦，已成為全台跑者心中最具文化特色的經典賽事。今年賽程分為全馬(42K)、半馬(21K)、挑戰((10.8K))及親子健走(5K)等組別，路線串連鹿港多處知名景點，讓跑者在奔馳間欣賞古蹟與田園景緻，體驗多元風貌。補給站提供麵線糊、蝦猴等在地小吃，讓跑者在挑戰自我之餘，也能品味小鎮風味，宛如一場豐盛的美食嘉年華。

鹿港馬拉松今年特別與日本官方合作，推出「卡娜赫拉鹿港聯名限定寶筷」，由台灣製作、以316不鏽鋼材質打造並融入鹿港意象，完賽即可獲得，象徵健康與幸福的永久延續，完賽者還能獲得充滿鹿港古意的窗花獎牌與限定瓷器獎座。「彰化縣馬拉松嘉年華」即將邁入尾聲，壓軸場是將於12月14日登場的「2025歲次乙巳年順澤宮第三屆冠軍路跑－玄天火行‧謝平安」。誠摯邀請全國跑友再度相揪來彰化，用足跡探索地方文化與風情。