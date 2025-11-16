2025鹿港馬拉松3,800跑友熱鬧開跑
【記者林玉芬/彰化報導】2025彰化縣馬拉松嘉年華第4場賽事「2025鹿港馬拉松」，16日於鹿港體育場熱鬧登場，活動吸引近3,800位跑友用腳步感受鹿港的歷史風華與人情味。
縣長王惠美表示，鹿港馬拉松是今年第4場馬拉松賽事，陳西江理事長及陳信仲總幹事為大家用心規劃，路途中補給站為大家準備在地特有的麵線糊與蝦猴，另外在義大利冰淇淋世界大賽獲得冠軍的趙韻嵐，也在現場提供冰淇淋給大家品嘗。今年馬拉松路線串連文武廟、龍山寺、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館、風車大道，最後到秀水龍騰公園，大家沿途可以欣賞在地產業及人文風光，鼓勵大家多運動，彰化每年舉辦多場不同的馬拉松賽事，場場精彩，歡迎大家踴躍參與。
義大利冰淇淋世界大賽冠軍趙韻嵐表示，連續3年參加馬拉松，雖然沒有直接當跑者，但負責由企業贊助提供冰淇淋給跑者享用，希望大家可以好好享受今天的馬拉松。
教育處表示，鹿港馬自2017年首辦，已成為全台跑者心中最具文化特色的經典賽事。今年賽程分全馬(42K)、半馬(21K)、挑戰((10.8K))及親子健走(5K)，路線串連鹿港多處知名景點，讓跑者在奔馳間欣賞古蹟與田園景緻，體驗多元風貌。補給站提供麵線糊、蝦猴等在地小吃，讓跑者在挑戰自我之餘，也能品味小鎮風味，宛如一場豐盛的美食嘉年華。
鹿港馬拉松今年特別與日本官方合作，推出「卡娜赫拉鹿港聯名限定寶筷」，由台灣製作、以316不鏽鋼材質打造並融入鹿港意象，完賽即可獲得，象徵健康與幸福的永久延續，完賽者還能獲得充滿鹿港古意的窗花獎牌與限定瓷器獎座。
