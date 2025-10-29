2025麻油料理擂台決賽 精湛廚藝創新對決

記者盧慶穗／臺北報導

為擴大內需市場及延續推動臺菜的精神，經濟部今年首度以臺菜經典風味「麻油」為主題，舉辦「2025麻油料理擂台競賽」。自9月13日的南北場初賽後，決賽已於日前在南港展覽館盛大登場，取得決賽資格的十家優秀業者再度齊聚一堂，以精湛廚藝詮釋傳統與創新的風味對決，爭奪年度「麻油料理王」殊榮。

本次評審團由裁判長施建發（阿發師）集結國內知名專家與名廚，並邀請國際的臺裔名廚王凱傑（Jason Wang）與日本米其林星級主廚須賀洋介（Yosuke Suga），共同組成評審團，另外也邀請觀眾品評參賽作品並投下心目中的人氣獎。

經評審團專業品評與民眾熱烈投票，傳統組由「臺北凱達大飯店－家宴中餐廳」的〈老火甘蔗頭麻油雞〉勇奪金獎；「山海樓」的〈麻油雞米糕〉榮獲銀獎；「臺北喜來登大飯店－請客樓」的〈酒香麻油雞煨飯〉摘下銅獎；「山海樓」的〈麻油雞米糕〉獲得最佳人氣獎。創新組則由「臺北互舍酒店－互餐廳」的〈互舍椪餅〉勇奪金獎；「沁園春」的〈食客新風四小福〉榮獲銀獎；「臺北六福萬怡酒店－粤亮廣式料理」的〈麻油雞水晶凍〉摘下銅獎；「沁園春」的〈食客新風四小福〉獲得最佳人氣獎。

經濟部江文若次長表示，臺灣不只有傲視全球的半導體產業，商業服務業中的餐飲產業也表現亮眼。本次競賽以麻油為主題，因為麻油不只是調味品，更代表家的溫暖及文化的傳承，就像媽媽作月子及入冬後的一碗暖暖的湯品。這活動只是個開端，後續將搭配立冬、冬至等重要節氣，大力推廣麻油料理，將臺灣麻油料理推向國際，讓觀光客知道臺灣除了夜市小吃及珍奶，還有香味四溢的麻油料理。

麻油料理擂台賽決賽，由江文若次長頒發「台北凱達大飯店－家宴中餐廳」的〈老火甘蔗頭麻油雞〉勇奪傳統組金獎。（業者提供）

麻油料理擂台賽決賽創新組由「江文若次長頒發台北互舍酒店－互餐廳」的〈互舍椪餅〉勇奪金獎。（業者提供）

麻油料理擂台賽決賽，江文若次長（左四）與傳統組及創新組金銀銅獎大合照。（業者提供）