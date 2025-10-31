2025麻油料理擂台競賽成績出爐，台北凱達家宴「老火甘蔗頭麻油雞」摘金，邀您來「金」呷的滋味！



台北凱達家宴「老火甘蔗頭麻油雞」榮獲2025麻油料理擂台競賽金獎。圖：台北凱達大飯店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2025麻油料理擂台競賽」由經濟部商業署主辦，於9月13日舉行初賽、10月26日舉行複賽，今年參與比賽者，有米其林星級餐廳、必比登名店等多家參與，參賽者可說是各憑本事，用麻油料理的節氣養生及溫補精神，無論是承襲傳統的經典滋味，或是顛覆想像的創意來詮譯。而初賽晉級者也於日前(10月26日)決賽後，成績出爐。由台北凱達家宴中餐廳的「老火甘蔗頭麻油雞」奪冠獲金獎，山海樓的「麻油雞米糕」、台北喜來登「請客樓」的「酒香麻油雞煨飯」，則分別摘下銀、銅！其中位於萬華的「台北凱達」首次以人氣佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」參賽，在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲傳統組冠軍殊榮，為慶祝喜獲金獎，飯店推薦美食優惠，邀請饕客一起來感受獲金獎的「滋味」，每鍋10人份價格為1,880元+10%，凡於12月31日前點「老火甘蔗頭麻油雞」贈精選小菜乙份；另同步推出即食料理包，1-2人份480元，讓消費者在家也能輕鬆品嚐冠軍湯頭的暖心風味。



經濟部今年首度以台菜經典風味「麻油」為主題，舉辦「2025麻油料理擂台競賽」，決賽當日傳統組及創新組金銀銅賞大合照。圖：台北凱達大飯店提供







台北凱達大飯店行政主廚戴于益（右）指導研製，家宴中餐廳主廚簡偉倫（中）代表參賽，以經典佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」勇奪「2025麻油料理擂台競賽」傳統組冠軍。







「2025麻油料理擂台競賽」決賽經過激烈競爭，由「台北凱達大飯店-家宴中餐廳」的「老火甘蔗頭麻油雞」勇奪金獎。圖：台北凱達大飯店提供





今年競賽以台菜經典風味「麻油」為主題，於9月13日展開初賽，匯集全台知名飯店與餐飲品牌參與，包括多家米其林星級等餐廳，歷經數週激烈角逐與專業評審，最終共有十家優秀業者晉級10月26日南港展覽館總決賽。其中台北凱達大飯店由行政主廚戴于益指導研製，並由家宴中餐廳主廚簡偉倫代表參賽，在決賽現場緊湊的烹調時間內，以精湛手藝及穩健火候征服評審味蕾，成功脫穎而出，打敗多家米其林等餐廳參賽者，奪下冠軍榮耀。





評審一致讚賞表示：「麻油與甘蔗香氣交融的層次感極佳，湯頭溫潤細膩、香氣平衡」，給予肯定。戴行政主廚表示：「這道料理不僅是一碗湯，俗話說：『廚師的湯，唱戲的腔』，火侯的掌控更是味道與情感的堆疊，我們希望每一口滋味都能喚起人們記憶中的溫暖與幸福。」

台北凱達表示，此次獲獎的冠軍作品-家宴中餐廳「老火甘蔗頭麻油雞」，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片與肉質紮實的仿土雞腿肉煸香後，加入米酒與精煉老母雞湯文火慢燉，再放入甘蔗頭細熬，使湯頭帶有微甜、溫和的口感與深層香氣，濃郁中帶清香、厚實不油膩，養生溫補的滋味扣人心弦，是饕客們秋冬進補的首選佳餚。欲品嚐其「金」「呷」滋味，可至台北凱達館內餐廳品嚐，亦可以外帶行式，買回家自己獨享，或與家人或朋友共享！





