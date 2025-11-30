2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

歲末年終聚會多，服裝穿搭不想千篇一律，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到2026年～

（圖片來源：Charles & Keith、Longchamp、FARFETCH、mytheresa）

📝時尚小白必看！2025秋冬必收包型＆熱門色系、一次整理

今年秋冬的包款趨勢，「揪愛Mei」分享在選擇包型上可以則依功能與氣質而定：手提包、肩背包與托特包成為秋冬最實用選擇，既能通勤、又能假日出遊，輕鬆hold住各種場合。近年來很紅的流浪包，則適合喜歡隨性休閒風的時髦女孩，簡單線條中透出巧思細節！

在 顏色方面：深邃酒紅、墨綠、橄欖綠，以及大地色系和經典黑，都是本季必收色票。酒紅色優雅高級感、還很顯膚色白，墨綠與橄欖綠沉穩又不無聊，是文青與時髦的最佳交集；大地色&黑色則是永遠的經典，百搭時髦又有型。

建議時尚小白可以先從「一款亮色＋一款經典色」組合入手，一次鎖定經典不敗款，穿搭再也不用煩惱、，讓造型從手開始閃耀！

🔥年末購物趴！「揪愛Mei」搶搜秋冬必收包款TOP7🔥

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP1：Charles & Keith Cesia棕色流浪包 👉黑五必買，馬上入手

每年秋冬就是大地色系的主場，而小CK這款流浪包就是穩扎穩打的必收款～「揪愛Mei」最愛它的溫潤巧克力棕色，穩定又和諧的視覺感受，低調卻不失質感。半月型包身搭配垂墜金屬釦，簡約中帶有細節巧思，讓整體造型瞬間加分。可調節肩帶設計，不輕鬆肩背出門，實用又時尚。無論是搭配厚毛衣、長版大衣，還是針織裙，Cesia流浪包都能完美融入秋冬穿搭！

Charles & Keith Cesia金屬釦流浪包 -巧克力，NT$ 2,790。（圖片來源：Charles & Keith）

黑五必買❤️🔥金屬釦流浪包👉立馬下單 小CK黑五優惠🔥全場低至5折，購買指定商品滿2件，額外享有9折優惠👉立馬購

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP2：Charles & Keith Deyna酒紅肩背包👉黑五必買，馬上入手

秋冬造型怎麼能少了亮眼又實用的包包？今年秋冬、酒紅色正當道，「揪愛Mei」直接下單這顆小CK Deyna包，不只官網限定，獨特色號和專屬設計注入細膩巧思，酒紅色調為日常穿搭增添精緻亮點，價格更不到3千買到，手滑很可以。雙向拉鍊設計兼具功能性與視覺美感，實用又不失設計感，無論通勤或假日出遊都能輕鬆駕馭，搭配深色大衣或毛衣，打造溫暖而摩登的秋冬氛圍！

Charles & Keith Deyna肩背包 -深紅酒莓，NT$2,990。（圖片來源：Charles & Keith）

黑五必買❤️🔥酒紅肩背包👉立馬下單 小CK黑五優惠🔥全場低至5折，購買指定商品滿2件，額外享有9折優惠👉立馬購

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP3：JW Pei Elise手提包👉黑五必買，馬上入手

想要提升氣場、在深色穿搭中一秒脫穎而出的秘器，當然就是這顆JW Pei Elise包～「揪愛Mei」真心建議秋冬一定要入手一顆酒紅包，自帶成熟韻味與高級氛圍，加上頂置手柄的優雅輪廓與金色五金配件的精緻點綴，細節直接拉滿！更貼心的是可調節、可拆卸肩帶，手提展現氣勢、肩背增加俐落感，或斜背玩點法式隨性，風格切換毫不費力，氣質、實用、顏值一次到位～

JW Pei Elise手提包(大號)，NT$ 5,513。（圖片來源：FARFETCH）

黑五必買❤️🔥JW Pei Elise手提包👉立馬下單 FARFETCH人🔥氣折扣精品激殺5折，部分精選好物額外8折👉這裡買

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP4：GIANNI CHIARINI皮革翻蓋斜挎包 👉黑五必買，馬上入手

秋冬包包怎麼能少了磚紅色呢？來自義大利的輕奢品牌GIANNI CHIARINI，這次推出皮革斜背包、低調卻不沉悶，完美呼應秋冬色系，又帶出一點新鮮感，冬日穿搭不再單調。「揪愛Mei」最愛它的小巧包身卻有驚人收納力，加上翻蓋輪廓俐落、金屬配件點睛、斜背設計解放雙手，日常通勤或週末出遊都超實用。搭配駝色大衣、針織毛衣、甚至丹寧褲都能輕鬆駕馭，讓妳不用費力就時髦。

GIANNI CHIARINI橄欖綠翻蓋斜挎包，NT$5,826。（圖片來源：FARFETCH）

黑五必買❤️🔥皮革翻蓋斜挎包👉立馬下單 FARFETCH人🔥氣折扣精品激殺5折，部分精選好物額外8折👉這裡買

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP5：MICHAEL KORS Lydia單肩包 👉黑五必買，馬上入手

想要經典不退流行，「揪愛Mei」大推這顆MK Lydia單肩包買了不後悔，還能揹很久。採用100% 小牛皮、質感滿分，低調中散發奢華氣息。可調節肩帶與背部插袋設計，兼顧功能性與便利性，金屬字母LOGO小巧細節立刻提升整體時尚感，按扣閉合更方便日常使用。無論是搭配大衣、針織衫，還是簡單牛仔褲都完美駕馭，輕鬆打造每天的高級感造型！

MICHAEL KORS Lydia單肩包，NT$7,994。（圖片來源：FWRD）

黑五必買❤️🔥MK Lydia單肩包👉立馬下單 FWRD黑五驚喜閃促❤️🔥更多包款這裡找🛒

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP6：Vivienne Westwood Tasha麂皮肩背包 👉黑五必買，馬上入手

提到Vivienne Westwood的第一想法一定是「叛逆、個性、時尚女王」，但這款 Tasha肩背包卻讓人見識另一面，簡約也能性感，低調也能奪目！想要經典又時髦，「揪愛Mei」必須推爆Tasha，採用柔軟細膩的麂皮材質，手感細滑、質感滿分，超適合秋冬，咖啡紅棕的大地色系太好搭、一背就散發溫柔氣息。沒有浮誇的裝飾，卻以精準的比例、圓潤包型與可拆卸肩帶設計，展現出一種不費力的時髦～

Vivienne Westwood Tasha麂皮肩背包，約NT$10,921。（圖片來源：mytheresa）

黑五必買❤️🔥麂皮肩背包👉立馬下單 mytheresa黑五優惠🔥指定商品最低6折起👉點此看更多

❤️‍🔥2025秋冬必收包TOP7：Longchamp My Pliage XS手提包 👉黑五必買，馬上入手

最近網上流傳一句話：買包的盡頭是Longchamp！想百搭時髦又不想撞包？「揪愛Mei」建議必收Longchamp My Pliage XS 手提包～低調中帶著法式時髦，不只是實用與品味並存的代表，而且還可以客製化專屬配色、名字縮寫，誰能不心動啦。可拆卸、可調式肩背帶自由切換手提或斜背造型，還貼心設有平口袋，小物收納不再手忙腳亂。尺寸雖是XS卻意外能裝，手機、錢包、口紅全包進去很可以！

Longchamp My Pliage XS手提包，NT$13,100。（圖片來源：Longchamp）

換季必買❤️🔥My Pliage 手提包👉立馬下單 Longchamp🔥換季折扣7折起👉點此看更多