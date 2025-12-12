2025點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」登場

二０二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」登場，國科會主委吳誠文（前排右六）、台南市長黃偉哲（前排右五）與國內外企業代表進行交流。（市府提供）

記者黃文記／歸仁報導

二０二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動十二日在沙崙智慧綠能科學城登場，吸引國內外企業、學界與科技界代表齊聚一堂進行交流。台南市長黃偉哲出席致詞時表示，市府團隊將全力以赴，為南科企業及從業人員打造優質環境，促進台南科技業發展長足進步。

國科會主委吳誠文表示，國科會協助整個國家科技研發，賴總統希望能夠均衡台灣，因此從北部高科技產業逐步也擴展至南部，大南方新矽谷規劃除AI產業生態區，也要建置機器人研究中心及供應鏈，在台南柳營科工區開發機器人生產。將來在南部也將推動高速量子運算的產業，而沙崙將成為大南方矽谷的核心角色。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，當初南部科學園區從新市區起步，現在南科基地遍及嘉義、台南、高雄、屏東，整個大南方共同繁榮發展。南科在二０二四年已經相當於中科及竹科產值，今年產值應該超過兩兆三千億元以上。他感謝中央鼎力支持及協助，也代表一百八十六萬市民歡迎產官學各界來台南進行交流。

黃偉哲強調，配合中央的發展政策，他率領市府團隊所提供的服務就是當企業進駐時，完善基礎設施；當園區眾多從業人員進園區通勤，市府做好交通建設；年輕工程師來台南時，則是提供良好教育環境，讓企業及員工無後顧之憂，為台灣科技業發光。

市府指出，台南作為全球唯一生產三奈米先進製程的城市，南科去年產值突破二兆二千一百二十六億元，且今年上半年營收亦已達一兆三千八百億元，儼然成為國家級科技成長引擎。因為有這樣的基礎與動能，AI、智慧機器人、5G科技才能持續在台南落地扎根，進而帶動城市產業結構升級，逐步形科技產業聚落。

市府強調，沙崙已從規劃藍圖走向具體實踐，成為能立即示範與應用的城市實驗室，加上南科的半導體能量與柳營智慧機器產業園區，台南已逐步形成涵蓋半導體、AI與機器人的「金三角產業聚落」，可望成為台灣下一個國際級科技核心城市。期盼透過二０二五點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」活動，讓世界看見台南的力量。