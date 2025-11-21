「2025齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動 30日登場

二0二五齊心做公益讓愛傳久久祈福點燈活動將於三十日登場，邀請大家一起做公益。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

「二0二五齊心做公益、讓愛傳久久」祈福點燈活動，將於十一月三十日在彰化體育館登場，由國際獅子會三00D一區、北斗奠安慈善功德會及縣議員白玉如服務處共同主辦，二十一日舉辦宣傳記者會，邀請民眾參與點燈行動為家人、社會祈福，凝聚更多公益力量。

縣長王惠美感謝三個單位長期投入公益，共同推動具有意義的點燈活動。縣府將持續與民間協力，強化在地照顧，讓「美好彰化，希望城市」落實在縣民的生活日常。

縣府參議柯呈枋表示，今年首次舉辦全國點燈祈福儀式，一盞燈代表一份希望、一份願望，也代表一份祝福，為所有需要溫暖的角落點燃光亮，給他們最大的能量，希望集結更多朋友，一起來點亮這條更充滿光明的道路，讓大眾感受更大的溫暖。

縣議員白玉如表示，本次點燈祈福，將把公益收入全數捐給社福團體。現在經濟不好，希望協助社福團體，不會因經濟問題而造成運作上的負擔，歡迎大家來共襄盛舉。

國際獅子會三00D一區總監蔡沼玲表示，今年社福共十二項大型公益活動，祈福點燈是第五場，經過獅友們的認領登記。還有滿月燈跟光明燈。希望藉由活動為自己祈福外，也為院生祈福，結餘款將全數捐給弱勢單位，造福更多院生。

北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明表示，希望藉由點燈儀式傳達對弱勢團體的祝福與關懷，回饋給社會更多溫暖，讓善意擴散在社會每一處角落，邀請大家一起為愛努力。