2025（114年）行事曆：行憲紀念日12/25放假1天！請1休4 、請4休9放更久怎麼做？

2025行事曆下半年新增國定假日還有行憲紀念日（12月25日），只放一天、沒有連假。想要自己創造長假怎麼做更有效？Yahoo新聞編輯室帶您一次掌握！

看更多》2026（115年）行事曆：過年春節連休9天！清明節請4休10、端午節請4休9攻略一次看

2025國定假日下半年新增還有哪些？

行憲紀念日：12月25日（四），放假1天。

2025下半年行事曆，國定假日還有行憲紀念日，請假攻略讓你自己創造長假。（圖取自／行政院人事行政總處網站）

2025連假還有哪些？

2025已經沒有連假了哦！

2025補班日有哪些？

2025下半年沒有補班日呦！

2025連假請假攻略？

您是否煩惱假期太短，沒辦法有效利用呢？有出遊、出國或探親計畫的朋友，不妨參考以下這份連假攻略，透過技巧性的請假，有效利用特休或事假，就能聰明規畫2025的連假行程！

2025行憲紀念日：請1休4 、請4休9

12月26日（五）請假1天，可以從12月25日（四）休到12月28日（日），連休4天。或者請假12月22日（一）到12月24日（三），加上12月26日（五），共請假4天，可以從12月20日（六）休到12月28日（日），連休9天。

2025行憲紀念日＋2026元旦：請5休11

12月26日（五）請假1天，12月29（一）至12月31日（三）請假3天，2026年1月2日（五）請假1天，加起來共請5天，可以從12月25日（四）休到2026年1月4日（日），連休11天。

廣告 廣告

看更多》特休規定為何？一年有幾天？沒休完怎麼辦？特休換錢划算嗎？

看更多》事假天數一年幾天？事假扣薪勞基法規定為何？家庭照顧假算事假嗎？

撰稿記者：吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※人事總處新聞稿消息：行政院修正114年（西元2025年）政府行政機關辦公日曆表及核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表（行政院人事行政總處）