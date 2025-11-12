2025「世界公視大展精選」台中場圓滿落幕 觀影人次突破2千人次

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由公共電視主辦，台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會共同合辦的2025「世界公視大展精選」（Best of INPUT）影展台中場，11月8日至9日於台中市政府集會堂圓滿落幕，為期兩天觀影人次達2,069人，其中「愛的細節」單元場進場逾860人次，是疫情後最佳紀錄，有不少民眾從南部遠道而來，當中不乏莘莘學子，更有家長特別帶著小朋友走入影廳，窺聞來自現實縫隙中的聲音！

▲2025「世界公視大展精選」（Best of INPUT）影展台中場，兩天觀影人次達2,069人。

台中市新聞局專門委員劉仲偉表示，感謝中南部觀眾熱情支持，亦感謝公共電視連續七屆將「世界公視大展精選」影展搬到台中。今年影展以「碎片的轟鳴」為主題，規劃「漂移的座標」、「愛的細節」、「數位漩渦」、「光影之間」、「定義重組」5大單元共計11部作品，從一段對話、一場照護、一局遊戲到一個無法歸位的身體、一種挑戰制式標籤的思考路徑，邀請觀眾從生活的日常碎片重新凝視自我與世界的關係，甚至看見另一種可能性。劉專委強調：「這些作品不只是影像，更是一面鏡子，讓觀眾看見生命的不同面向，非常感謝公視持續將這樣優質的節目帶來台中。」

公共電視國際暨策略發展部國際傳播組長郭菀玲表示，台中場活動「愛的細節」單元，今年特別邀請韓國EBS（韓國教育放送公社）導演蔡螺多（Rada Chae）親臨現場，與觀眾展開映後座談，8日下午市政大樓集會堂湧入大批觀影人潮，讓第一次來到台灣的蔡螺多大感驚喜。韓國EBS製作的《完美的一天》紀錄片，探討臨終病人心中「完美的一天」會是什麼模樣？蔡螺多分享在安寧療護醫院擔任志工長達5個月，為了拍攝還搬到醫院附近生活，每日看盡人生百態及縮影，將臨終病人與家屬們的故事搬上大銀幕，是因為生命旅程沒有既定航道，當人生走至盡頭，每個人仍舊有「選擇」的權利。蔡螺多此次來台還帶著父親隨行，看到台灣觀眾對《完美的一天》善終議題有所共鳴，也為這次父女遊留下最珍貴的回憶。

郭菀玲補充，每一年公共電視精選全球公共媒體的多元影視作品，舉辦「世界公視大展精選」實體影展，今年已邁入第22年，感謝台中市政府的協助與推廣，觀影人次逐年成長，顯示「影像」作為公共對話媒介的重要性有所提升；2025「世界公視大展精選」專案企劃紀珊強調，此系列影展將持續為不同族群帶來不同且延伸視角的議題反芻，而這也是「世界公視大展精選」一直以來的精神：看INPUT，才有OUTPUT！

新聞局表示，今年影展精選11部影片，當中還包括榮獲2023年奧斯卡最佳紀錄長片提名等多項國際獎項肯定的波蘭TVP1作品《後照鏡中的家園》，貼身記錄烏克蘭家庭逃離戰火的歷程；加拿大Tele-Quebec製作的《男男自語》，探討社群平台上極端陽剛思潮如何席捲年輕男性；丹麥DR紀錄片《我獨自上網》揭露青少年受數位侵害的社會問題。2025「世界公視大展精選」影展台北場將於12月19日至21日舉辦，錯過台中場的民眾可關注影展官網或至臉書搜尋「世界公視大展精選Best of INPUT」。