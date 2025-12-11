「2025 世界原住民族傳統運動會」盛大開幕以文化與競技進行交流
▲原住民族委員會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委於「2025 世界原住民族傳統運動會」開幕典禮致詞。（圖：原民會提供）
原住民族委員會主辦「二○二五年世界原住民族傳統運動會」，於今（十）日至十二日在屏東縣立來義高中（主場地）舉行，為臺灣首次主辦國際級原住民族運動賽會，本屆運動會以「Weaving Indigenous Peoples Worldwide.（連結世界原住民族）」精神為核心，邀請來自十個國家、廿八支代表隊、約一千一百位選手齊聚一堂，以運動為語言展開文化交流。競賽涵蓋十項原住民族傳統運動，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇與傳統樂舞。
本屆運動盛會邀請南島民族國家及友好國家參與，包括吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島共和國、瓜地馬拉、紐西蘭、日本（愛努族）、菲律賓、加拿大、美國關島、夏威夷州、北馬里亞納群島邦等國家地區的原住民族選手參與賽事，其他為台灣原住民族選手，包含臺灣原住民族十六族及平埔族群（西拉雅族、馬卡道族等）選手共同參與。
原民會曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委表示，本屆運動會不僅是體育賽事，更是讓臺灣成為世界原住民族看見彼此、理解彼此的重要平臺。曾主委並強調，本屆運動盛會響應當前「用運動壯大臺灣」的國家政策，並且也以臺灣原住民族文化深化與國際連結，與世界做朋友。
今日下午在來義高中隆重舉行「二○二五年世界原住民族傳統運動會」開幕典禮，原民會曾智勇主委、運動部長李洋出席盛典，序幕表演由超過三百位表演者登臺，以音樂、節奏與舞蹈呈現南島文化的生命律動，廣獲出席貴賓、各國選手及原民鄉親讚賞。此外，大會聖火由體育名將賴主恩、陳念琴擔任聖火跑手，最終由奧運金牌舉重選手郭婞淳引燃聖火，掀起開幕典禮高潮。
開幕演出陣容邀請戴曉君、布妲菈・碧海、MATZKA、葛西瓦、阿爆、那屋瓦少女隊及來義高中合唱團輪番演出，以不同語言、音樂展現文化能量。典禮最後以大會圍舞、煙火與無人機演出結尾，象徵世界原住民族在臺灣以最耀眼、最躍動的方式在臺灣匯聚。更多本屆運動會資訊，請瀏覽官方網站（https：//2025witg.com）。
