2025 世界原住民族傳統運動會 第二天賽事展現技藝、節奏與耐力的文化能量

2025 世界原住民族傳統運動會--傳統划艇競賽。(圖片來源/原民會)

為期三天的賽事今（11）日進入第二天，來自世界各地的原住民族代表隊持續在競技場上交織文化與運動的力量。

2025 世界原住民族傳統運動會--摔角競賽。(圖片來源/原民會)

今日上午，原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur前往高雄市蓮池潭的「傳統划艇」競賽場地，為選手加油打氣。曾主委表示，拼板舟首次作為比賽船艇，是本屆運動會的重要亮點之一，並親身體驗乘坐拼板舟，感受造舟工法、族群智慧與海洋文化所凝聚的深厚能量，期盼選手們以最佳狀態迎接後續的決賽。

張力十足的「傳統拔河」賽事在今日率先吸引眾人目光，各隊以深植於生活經驗的協作技巧與力量全力角逐。選手透過默契與節奏展現族群共同合作的文化精神，讓競技與文化完美交融。

具高度文化表現性的「傳統樂舞」則以多族群美學與故事呈現文化生命力。各國代表隊透過歌聲、節奏、服飾與舞蹈動作，詮釋族群對自然、歷史與生命傳承的理解，舞台上的文化能量層層堆疊，獲得觀眾熱烈迴響。

挑戰耐力與地形智慧的「傳統路跑」也於今日順利完成決賽。選手在原野步道上以步伐與土地對話，展現對自然環境的掌握與身體韌性。每位跑者抵達終點，都是文化與運動精神的鮮明象徵。

2025 世界原住民族傳統運動會將持續至 12月12日，接下來還有傳統射箭、傳統摔角、撒網、傳統划艇等項目陸續登場並邁入決賽階段，誠摯邀請民眾前來為選手加油，一同感受原住民族文化與體育交織的生命力。

2025 世界原住民族傳統運動會第一、二天競賽項目獲獎隊伍：

鋸木（Wood Sawing）團體賽 金牌：泰雅族

傳統負重（Weight Carrying）團體賽金牌：泰雅族

浮潛競速（Freediving Sprint）個人賽：女子組金牌：紐西蘭 Matahi Pott；男子組金牌：帛琉 Jion Hosei

傳統樂舞（Traditional Music and Dance）團體賽金牌：New Zealand（紐西蘭）

傳統路跑（Traditional Road Running）個人賽女子組金牌：方巧玲（太魯閣族）:男子組金牌：田睿祥（泰雅族）

傳統拔河（Traditional Tug-of-War ）團體賽金牌：布農族

