2025 世界廁所日 斯巴克集團第二屆兒童繪畫比賽 PIKA 帶領小勇士跳健康操 用活力喚醒環境守護力量

圖▲斯巴克集團第二屆兒童繪畫比賽所有得獎者與林錦堂董事長、松山站葉合祺站長及日本 Amenity 公司山戶伸孝社長合影，歡慶比賽成果。（圖/斯巴克集團提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

斯巴克集團11月15日於松山火車站舉辦「2025 年第二屆兒童繪畫比賽」頒獎典禮，吸引來自全國的得獎小朋友、家長與師長熱情參與。延續比賽主題「潔淨小特攻隊－守護環境的英雄故事」，典禮結合創意頒獎、展覽與 ESG 教育推廣，現場氣氛溫馨又熱鬧。

圖▲斯巴克集團吉祥物PIKA及臺鐵吉祥物鐵魯驚喜亮相帶領小朋友同跳『PIKA 健康操』。（圖/斯巴克集團提供）

典禮一開始，斯巴克集團 ESG 吉祥物 PIKA 以驚喜亮相登場，並帶領所有小朋友一同跳起「PIKA 健康洗手操」。伴隨輕快的音樂，小朋友揮動雙手、踢步、轉圈，現場宛如一場大型快閃活動，散發滿滿青春活力。

創意作品展現孩子的觀察力與使命感

今年的作品以「交通場景 × 環境守護」為亮點，包括高雄旅運中心、國家鐵道博物館與火車旅程等場景。孩子們以繽紛畫筆描繪 PIKA 與小勇士清潔公共空間、打擊髒亂與細菌的情景，創意十足、寓意深刻。

廣告 廣告

圖▲斯巴克集團林錦堂董事長頒發特優獎。（圖/斯巴克集團提供）

小小藝術家脫穎而出

頒獎典禮共頒發特優、優選、佳作獎項。得獎小朋友除了獲得獎狀外，也依組別獲得 1,000 至 3,000 元不等的獎助學金，以鼓勵孩子持續創作、持續用行動愛護環境。

松山火車站成為最溫暖的展演舞台

典禮現場同步展出部分得獎作品，不少旅客被孩子生動的筆觸吸引而停下腳步欣賞，讓「環境教育」不只停留在校園，更走進公共空間。