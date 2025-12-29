2025, 中國制造贏了嗎？
（德國之聲中文網）“很多客戶參觀完西門子的成都數字化工廠後會說，哎梁總，干脆就幫我們蓋一個工廠，跟你們這個一樣的就行了。這是我聽到最多的話。”這是整整10年前，中國媒體《澎湃新聞》在一篇關於德國工業4.0與中國制造2025的報道中，引述的西門子PLM軟件時任大中華區CEO梁乃明的表態。當年，德國力推的“工業4.0”，旨在實現制造業的智能化，通過數字化、智能化來大幅提升制造業的效率。
當時的中國制造業，正在努力擺脫以往的低端形象，已經有少數企業在全球高端市場嶄露頭角。而來自德國的“工業4.0”，儼然就是一幅現成的“彎道超車路線圖”，許多想要快速升級生產線的企業，紛紛湧向西門子位於德國安貝格以及中國成都的兩座“工業4.0”樣板工廠。
其實，這並非中國制造第一次以德國制造為師。早在80年代初、中國剛剛開始推行“改革開放”政策時，大眾汽車在上海建設的合資工廠就令中方伙伴感到大為震撼。在之後的幾十年時間裡，“德國制造”一直是許多中國工廠努力學習的對象。 幾乎在德國推出“工業4.0”的同時，北京也出台了“中國制造2025”戰略規劃，力爭通過產業升級，讓中國在汽車、能源、鐵路裝備等領域達到全球領先水准。2014年秋天，時任中國總理李克強更是在到訪柏林時，與時任德國總理默克爾共同宣布兩國開展“工業4.0”合作。
“中國制造”的崛起
然而，2025年的“中國制造”，似乎已經在很大程度上擺脫了“德國制造”的學生之角色，而是成為了強有力的競爭對手。德國機械設備制造業聯合會(VDMA)的亞洲專員瓦克(Oliver Wack)就在接受德國之聲采訪時指出，德國相關企業正在承受越來越大的競爭壓力：“2018年，中國機械制造業向歐盟銷售了200億歐元的商品，去年這個數字達到了400億，今年差不多得有500億歐元。” 瓦克對德國機械制造業的競爭力前景表示謹慎樂觀，因為就目前而言，德國向中國出口的機械設備依然多於進口。
但是在某些其他行業，歐洲廠商就不僅僅是“感受到競爭壓力”了。在接受德廣聯Welt.Macht.China節目采訪時，歐盟駐華商會上海分會董事會主席代開樂(Carlo Diego D'Andrea)就指出，在清潔能源、電動汽車、鐵路裝備等領域，中國企業已經佔領了全球市場的巨大份額。“中國的太陽能、風力發電裝機容量是所有其他國家總和的兩倍。全世界70%的無人機都是由中國企業大疆生產的，全球銷售的電動汽車有7成來自中國廠商。”
“中國制造2025”中的歐洲血統
在“中國制造2025”框架下，北京使用了多種手段來扶持本國產業升級。比如，通過2014年達成的中德“工業4.0”合作，中資企業被鼓勵收購來自德國的先進技術甚至整個企業，德國機器人老牌廠商庫卡2016年被中國企業美的收購就是其中的標志性事件。
當時，以柏林墨卡托中國研究中心(MERICS)為代表的學術界曾經就此發出警告，認為眾多德國企業出於短期利益主動向中國轉讓技術會對德國經濟、歐洲經濟構成長期的顯著風險。當時尚供職於MERICS的中國問題專家龍信鑫(Jost Wübbeke)就在2016年漢堡中歐峰會期間對德國之聲指出，除了海爾等少數企業，大多數的中資廠商在技術上依然落後於德國制造業，尚處“工業2.0”階段；而北京出台“中國制造2025”戰略，其長期目的就是“通過有針對性的政策扶持，讓中國技術先在本土市場取代外國技術，然後在國際市場上同外國技術競爭。其最終的大目標是，讓中國成為一個高效、創新的工業強國，能夠自主研發並生產高端產品。”
而在同一場活動上，德國SAP副總裁柯曼(Clas Neumann)對則德國之聲表示，在一些歐洲制造業的傳統優勢領域，中國方面“一時半會也無法超越。很多技術根本就不是寫在紙上就能學會的。要學會這些工藝、技術，至少需要二三十年。”
巨額投入是否造成雙輸？
十年間，中國制造業除了斥巨資購買外國先進技術，也在自主研發方面投入重金。根據世界銀行的數據，中國的研發開支在2007年佔GDP的比重為1.37%，到了2022年，這個比重已經急劇增長到2.56%，其絕對值更是幾乎翻了10倍。目前，只有美國的研發開支尚高於中國。
研發所需的資金，絕大部分來自於企業搶佔市場份額後獲得的更高利潤，但也有約1/5來自於中國政府提供的巨額科研補貼。根據中國國家統計局的數據，政府方面對科研的投入金額在2014年到2024年間翻了大約4倍。
榮鼎咨詢集團的中國產業政策議題專家班開玫(Camille Boullenois)在接受德國之聲采訪時指出，通過大量的補貼，北京成功地實現了“中國制造2025”的兩大目標：降低了中國對西方科技的依賴程度、搶佔市場份額；即便在航空航天、尖端半導體等中國尚和西方有一定差距的領域，“按照目前的發展速度，我預測中國企業也將會在幾年內追趕上來。”
不過，中國政府在科研、消費等方面投入遠超於西方國家補貼之做法，在班開玫看來是不可持續的。“中國的產業政策造成了巨大浪費，錯置了資源、拖累了經濟增長。”她認為，中國政府對認定的“關鍵科技產業”投入重金，或多或少地輕視了對社會保障、經濟結構改革方面的投資，導致中國民眾的消費意願長期偏低。“中國整個經濟體系實際上都以生產為導向，而不是以消費為導向。企業因此總是有過度投資的動機，這造成中國企業的產能遠遠超出國內市場的需求。”而這部分過剩的、接受了各類補貼資金的產能湧向出口市場，會對歐洲的企業構成重大威脅。“中國消費者沒錢，歐洲企業也遭受重創。這就是雙輸的局面。”
“中國制造”也是“德國制造”
不過，班開玫指出，如果中國的科技企業前來歐洲設廠生產、在歐盟市場內創造價值，則可以讓雙方都獲益。“就算這些企業已經接受過中國政府的補貼並以此獲得了對歐洲企業的成本優勢，但是歐盟在本土市場有足夠的工具來確保公平競爭。”
作為電動汽車電池市場的領軍者，中國巨頭寧德時代兩年前就在德國中部圖林根州的小城阿恩施塔特(Arnstadt)設廠生產。這座工廠的初期設計年產能14GWh，這相當於20萬余輛的電動汽車所需的產量。寧德時代德國工廠的客戶包括奧迪、保時捷等歐洲老牌廠商，後者的生產線距離這間工廠也並不遠。對於寧德時代而言，直接在歐洲生產能夠大幅縮短沉重、易燃電池的運輸距離，也能有效規避懲罰性關稅等地緣政治風險。
目前，寧德時代德國工廠1700余名員工中，只有約10%來自中國，其余都為本地雇傭。這家中資企業還積極和附近的高校以及商會合作培養年輕人才。工廠還設立有一個培訓中心，每年培訓約20名學徒工。這一培訓項目讓阿恩施塔特市長施皮林(Frank Spilling)贊不絕口：“我完全沒想到他們還會提供這個。當年輕人有機會在本地接受培訓時，這對我們來說是最好的事情，年輕人不用再去別的地方了。一個充滿活力的行業，一個市場領跑者落戶我們阿恩施塔特，這對我們城市絕對是好事。他們還吸引了其他供應商來我們這裡落戶。”
如何達成雙贏？
此外，寧德時代也吸引了德國弗勞恩霍夫研究院在工廠旁邊開設了“電池創新科技中心”(Fraunhofer IKTS BITC)，直接開展科研合作。目前，雙方的合作重點是電池的膨脹現象，希望通過摸清膨脹規律來延長電池的使用壽命。科研中心主任魏德(Roland Weidl)對德國之聲表示，這樣的合作科研“是產業、科研、經濟的共贏，在各個層面上大家都能互相學習。”他指出，他的研究機構與寧德時代各有所長，“如今的合作，當然要雙方都獲益才可行。”
魏德認為，中國科技企業的成功，離不開北京對未來領域的連續投資。“關鍵在於，科研的資助不能突然中斷，這種情況在德國很不幸常常發生。”他表示，在當前的電池技術領域，中國方面的領先優勢太大，歐洲已經沒法追趕，但是在下一代、再下一代技術上，歐洲依然位居前列，“科研資助的連貫性和可規劃性對我們非常重要。”
榮鼎咨詢集團的中國專家班開玫則指出，中國企業早年間曾經極大地受益於西方企業的技術轉讓，如今的歐洲，確實可以在這方面有所借鑑，利用巨大的本土市場來吸引投資並設定條件：“我們可以對中國企業說：歡迎來這裡投資，前提是你們要在我們這裡生產、創造本地價值，並分享你們的知識產權和技術。中國的大規模補貼策略是不可持續的，不值得我們歐洲效仿；但是‘以市場換技術’，則是中國產業戰略中值得我們效仿的部分。”
目前，歐盟已經在醞釀對中國企業在歐洲投資設置一系列先決條件，其中包括技術轉讓、使用歐洲本土供應商與勞動力等。彭博社引述知情人士的消息稱，所涉及的領域包括汽車和電池等在內的關鍵行業。歐盟貿易專員謝夫喬維奇(Maros Sefcovic)表示，歐盟歡迎外國投資，但這些投資必須是“真正的投資”；這意味著這些投資應該在歐盟創造新的就業機會，並涉及技術和知識產權的轉讓，“就像歐洲公司在華投資時所做的那樣”。
作者: 崔牧, Simon Höhne van Ackern
