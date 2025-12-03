2025 丹寧趨勢指標出爐！ EDWIN 揭曉年度「三大神褲」：迦績褲銷售稱冠

彎刀丹寧褲。





秋冬潮流關鍵「彎刀褲、錐形褲」與四款人氣外套同步新亮相

日本機能丹寧領導品牌 EDWIN 公布 2025 年度丹寧褲款亮點榜單，以舒適彈力與經典剪裁聞名的 JERSEYS 系列在整體丹寧銷售中表現尤為突出，其中「360°全方位彈力中直筒褲」穩居年度冠軍，成為消費者公認的日常必備選擇。今年秋冬，延續經典紅標輪廓的 EDWIN RED LABEL 365 系列同樣備受關注。此系列以精湛的仿舊水洗技術呈現獨特色落效果，並融入永續理念──每件皆使用約 6–9 個寶特瓶回收分解後的再生紗線製成，不僅減少廢棄物，也具備冬暖夏涼的溫控丹寧機能，在褲款中展現強勢成長與櫃姐私心最愛之一。此外，以高延展性著稱的 怪彈力系列－超彈中直筒褲持續在 EDWIN 白金會員族群中展現強勁回購動能，鞏固其熱銷經典的穩定地位。

JERSEYS 系列－360°全方位彈力中直筒褲、怪彈力系列－超彈中直筒褲。

深耕台灣超過 30 年，EDWIN 一直以「職人精神 × 日常實穿」為品牌核心哲學，從布料開發、彈力技術到版型設計不斷持續精進。今年整體丹寧褲銷量突破近年新高，再度證明 EDWIN 在「日常丹寧」領域的領導地位，也展現品牌在彈力丹寧、機能丹寧與都市風格上的全面進化。

2025 三大神褲榜單揭曉｜舒適、風格、實穿全面進化

本次公開的榜單以年度銷售與回購表現為基礎，三大熱銷褲款風格不同，但共同點都是「穿久了會上癮」：

No.1｜JERSEYS 系列－360°全方位彈力中直筒褲（年度銷售王）

以「彈到忘記自己穿牛仔褲」的穿感深受 30–55 歲通勤族與生活族群喜愛。超彈布料提供長時間穿著的舒適度，中直筒版型不挑身形、修飾性高，是許多消費者指名每年固定補貨的經典神褲。

No.2｜RED LABEL 365 溫控丹寧中腰錐形褲（年度話題款）

EDWIN RED LABEL 365 系列延續最經典的紅標版型，以精準仿舊水洗呈現自然色落，同時融入永續理念──每件皆使用約 6–9 個寶特瓶再生紗線製成，減少廢棄物並更友善環境。系列搭載 冬暖夏涼的溫控丹寧機能，一年四季都能自在穿著。更是消費者在試衣間一穿就愛上、EDWIN 資深櫃姐大推的熱銷款，舒適度與修飾度都讓人難以拒絕。

No.3｜怪彈力系列－超彈中直筒褲（高 CP 值入門首選）

主打高延展性與親民價格，是最適合作為「第一件 EDWIN 丹寧」的入門款。版型簡單不挑身形，深受 25–40 歲新客喜愛，百貨專櫃銷售表現亮眼。

25秋冬新品-橘標-彎刀丹寧褲，讓你酷帥有型！

在三大神褲穩定展現品牌強勢力道之外，EDWIN 本季也推出三款秋冬褲款，從工裝丹寧、彈力修身到潮人必備的彎刀丹寧褲，全力展開日常丹寧的風格邊界。本季以俐落度 × 寬闊剪裁 為設計核心，包括以大容量立體口袋展現機能輪廓的工裝丹寧褲、以滿版雷射刷色呈現細緻層次的 JERSEYS 修身直筒褲，及以彎刀裁型結合寬版輪廓，展現街頭風格。從實穿性、修飾效果到風格展現全面進化，提供不同族群在秋冬自由切換各式丹寧造型。

除了擅長的丹寧褲款外，EDWIN 本季也同步釋出四款秋冬外套，直接把 2025 趨勢濃縮成「混搭穿搭組合」，一次集滿丹寧、皮革、MA-1 與機能背心等四大元素，一套就能搞定整季 Look。從城市街頭到戶外探索，只要隨手混搭，就能展現俐落、有態度的秋冬風格。

其中最受矚目的，是董事長親自參與開發、以環保材質打造的 輕量皮革外套，擁有挺度與輕薄穿感，呈現品牌對可持續時尚的堅持。無論搭配丹寧、工裝丹寧或寬版剪接褲款，都能輕鬆穿出自帶氣場的 「CEO 型格」，讓經典皮衣在新世代有了更俐落的詮釋。

25秋冬新品-輕量皮革外套、大袋束口工裝褲，秋冬必收款！

其他外套同樣各具特色──具有速度感的賽車主題牛仔外套、輪廓乾淨俐落的 MA-1 帥氣飛行夾克，以及輕量保暖的防寒連帽背心，分別對應都市、潮流與戶外三種情境。無論是通勤、休閒或週末城市探索，都能透過 EDWIN 秋冬外套穿出多樣、率性且高完成度的造型。

