2025 修平盃閃耀明星高校籃球交流賽登場 高中勁旅齊聚較勁

「2025 修平盃閃耀明星高校籃球交流賽」於修平科技大學體育館熱血開打，今年邀請來自全國多所高中籃球隊齊聚一堂，以球會友、切磋球技，現場氣氛熱鬧、競爭激烈，讓觀眾大飽眼福。

本次賽事競爭激烈，最終由 嘉義高中摘下冠軍，臺東高中獲得第二名，關西高中與 嶺東高中則分別位居第三、第四名，各校選手展現優秀的團隊默契與堅強實力。

開幕典禮特別邀請 中華民國籃球協會裁判委員會召集人何建德及各校教練出席，共同見證這項青少年體育盛事。修平科技大學 林建良副校長到場代表學校歡迎所有參賽隊伍，並感謝各界支持「修平盃」的舉辦。

修平科大校長陳美菁亦親臨現場，鼓勵選手們珍惜交流機會，在比賽中盡情發揮、享受籃球帶來的熱情與成長。致詞後，陳校長擔任開球嘉賓，為賽事正式揭開序幕。

開場更邀請修平科大籃球隊長於舞台獻唱，以熱力十足的歌聲帶動現場氣氛，為整場比賽增添青春活力。

「修平盃閃耀明星高校籃球交流賽」旨在提供青年選手相互切磋的舞台，透過比賽累積經驗、培養團隊精神，也促進全國高中間的運動交流。修平科技大學表示，未來將持續推動多元體育活動，打造更完善的運動環境，讓更多青少年在球場上展現自信、發光發亮。





