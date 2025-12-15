2025「健康飲食實踐獎」頒獎典禮 表揚業界典範 共創營養新「食」尚
國人外食率逾8成，常面臨鹽、糖、飽和脂肪過量與蔬果不足的健康風險。國民健康署攜手餐飲業推動健康飲食，以三大原則為核心：善用全榖雜糧提升膳食纖維量、以巧思取代重口味，以及蔬菜多元且足量，讓民眾有健康又美味的多元選擇，共同打造看得見、選得到、吃得到的健康外食新環境。
健康飲食實踐獎 打造更容易取得的健康餐食
為營造健康飲食環境，讓國人更容易取得健康飲食，衛生福利部國民健康署今（12）日於臺大醫院國際會議中心舉辦首屆「健康飲食實踐獎」頒獎典禮。本屆活動以「健康餐食」為主軸，吸引通路組、連鎖餐飲組、一般餐飲組，共計93隊參加，發揮創意巧思，開發各種具健康元素的美味餐食，打造方便取得的健康選擇。
攜手餐飲業者 共同營造健康飲食支持環境
國民健康署署長沈靜芬表示，調查顯示，國人因工作及生活型態，成人外食比例高達八成以上，外食經常面臨餐食選擇受限，營養素攝取不均衡的問題，突顯餐飲業者在提供健康選擇上扮演不可或缺的角色。
透過正向鼓勵的方式，促使業者將健康理念融入日常餐食中，展現「美味與健康可以同時達成」。獲獎的餐飲業者從選用在地食材、改良烹調方式，到精準掌控調味料的用量，皆讓民眾在外食時也能安心選擇高品質、低負擔的健康餐食。
聚焦三大飲食原則 打造可近、可得的健康選擇
本屆「健康飲食實踐獎」競賽聚焦單份正餐，規範熱量範圍、以均衡飲食為原則且包含「主食」、「主菜」、「蔬菜」三項餐食要素，在質與量上符合健康原則。
主食：提升膳食纖維與飽足感
提供糙米飯、紫米飯、紅藜飯或以南瓜、地瓜、玉米等取代部分白飯，增加膳食纖維攝取，兼顧熱量、營養與飽足感。
主菜：以巧思取代重口味
以脂肪較低的魚類或肉類作為主菜，並透過烹調巧思，例如以昆布高湯增添風味、或在醬料中加入番茄、鳳梨、蘋果，以天然酸甜風味減少烹調時的用鹽與用糖量。
蔬菜：多元足量的設計原則
蔬菜烹調方式以炒、水煮、涼拌為主，並透過提供多樣化的蔬菜品項，如葉菜類、瓜果類、甜椒、菇類、大番茄等，使民眾能一次攝取多元且充足的蔬菜。
各界提出健康飲食宣言 支持與承諾共同營造健康飲食氛圍
在推動健康飲食實踐獎的同時，國民健康署同步舉辦「健康飲食宣言牆」，邀請各界留下對健康飲食的支持與承諾，活動網站獲得學校、衛生所、農會、醫院、公會協會及企業等超過百家單位響應，各界跨產業合作，營造重視健康飲食之氛圍。
政府與業界攜手 共同推動健康新「食」尚
國民健康署強調，透過「健康飲食實踐獎」及「健康飲食宣言牆」活動，象徵健康飲食政策推動的重要里程碑，可帶動各界投入健康飲食推廣。
未來，國民健康署將持續跨域合作，擴大健康餐食推動範疇，與不同場域合作，共同打造營養均衡、容易取得、永續友善的健康新「食」代。
金、銀、銅獎獲獎名單及餐食特色如附件1
各組獲獎名單如附件2
健康飲食宣言牆網站（https://pse.is/8dpl3m）及QR Code如附件3
新聞資料詢問：社區健康組 劉家秀組長，手機：0905-135-095、02-25220754
新聞聯絡人：監測研究及健康教育組 黃莉婷技正，手機：0972-725-705、02-25220585
附件1-各組金、銀、銅獲獎名單及餐食特色
組別
獲獎單位
獲獎餐食名稱
獲獎餐食特色
通路組
遠百企業股份有限公司（愛買量販）
清蒸鱸魚便當
主食採用全糙米，主菜為具產銷履歷的清蒸鯛魚，油脂低，另加入紫薯提升膳食纖維與飽足感。蔬菜份量充足，採低油、少鹽烹調。獲獎單位透過與亞東醫院的跨域合作，在量販通路落實及推動均衡飲食，獲評審一致肯定。
通路組
主婦聯盟
蔥油雞絲餐盒
以台灣在地蔬菜與畜產為主要食材，搭配低油烹調與天然調味，蔬菜種類及份量充足，主食以白米混和糙米、燕麥與蕎麥等，富含膳食纖維，兼具口感與營養。整體在口味與賣相上接受度高，是兼具營養、美味的餐點。
連鎖餐飲組
一月初餐飲國際有限公司
港式手工蔥鹽舒肥雞胸
以原型食材為基礎，搭配多款蔬菜，提供一餐所需的蔬菜量。蔥鹽醬以蔥與橄欖油調製，提高香氣、不易膩口，是提升餐點風味的關鍵。其開放式廚房帶來的透明度，讓消費者更安心選擇。業者亦積極在企業園區推廣健康餐食，展現品牌行動力。
連鎖餐飲組
蛋白盒子
青蔥海鹽雞胸
主食為黑米，搭配多款時蔬及舒肥雞胸，整體調味以低鹽為原則，醬料搭配合宜，風味自然不厚重，是提升美味度的關鍵。配菜種類多、份量足，滿足一餐所需的蔬菜量。透過行銷方式參與運動賽事到學生套餐等活動，積極推廣日常健康飲食的普及。
連鎖餐飲組
gonnaEAT共樂遊
腰果味噌雞胸穀物能量碗
以全穀雜糧(法羅麥)與地瓜作為主食，搭配舒肥雞胸、水煮蛋與多款時蔬，添加芝麻與堅果作為油脂來源，也增添風味，是餐食的一項亮點。蔬菜選擇豌豆莢、菇類、高麗菜及羽衣甘藍，口味清爽，整體配色繽紛，外觀具吸引力。
一般餐飲組
清菜饌
椒香花生嫩雞胸
餐食設計涵蓋六大類營養素，整體口味佳、油鹽量拿捏得宜，是兼具均衡營養、美味與競爭力的健康餐盒。主食採用十穀米取代白飯，提升膳食纖維與飽足感；雞胸肉以蒸煮方式保留嫩度，搭配高麗菜、花椰菜、芋頭、牛番茄、玉米等多樣蔬食，營養比例完整自然。調味上以花椒及花生碎作為點綴，創造出清爽中帶層次的特色風味。
一般餐飲組
聖馬食坊
豆瓣清蒸鮮魚營養餐盒
以「我的餐盤」概念配置五穀飯、蔬菜、水果及堅果。主菜採清蒸鮮魚，為蛋白質來源，搭配少油、少量豆瓣醬調味，風味和諧又保有傳統家常的親切感。餐食製備過程通過HACCP食安認證，並在外盒明確標示營養與飲食指南，增強消費者信任度。以百元有找的價格提供多樣、多種食材，為兼具健康及營養推廣力的餐食好選擇。
一般餐飲組
Mr. Light 輕食先生
泰式青檸雞（餐盒）
主食使用五穀飯，蔬菜量充足，搭配雞蛋、毛豆、南瓜與舒肥雞等食材，份量適中又營養均衡。餐食選用橄欖油與和風醬，用油量適中，味道清爽，搭配優格杯，讓營養更均衡。品牌也透過會員制度與校園優惠持續拓展客群，並以多樣配菜與可客製化選項提升回購率，展現其在健康餐食市場中的吸引力。
附件2-獲獎名單及獲獎餐食名稱
通路組
獎項
獲獎單位（品牌）
獲獎餐食名稱
金獎
遠百企業股份有限公司（愛買量販）
平衡食光餐盒-清蒸鱸魚便當
銀獎
有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社（主婦聯盟）
蔥油雞絲餐盒
傑出獎
全家便利商店股份有限公司（全家）
海陸雙拼肉肉餐盒
傑出獎
新東陽股份有限公司（新東陽）
桔醬嫩雞佐麻油雙菇便當
連鎖餐飲組
獎項
獲獎單位（品牌）
獲獎餐食名稱
金獎
一月初餐飲國際有限公司（一月初健康餐盒）
港式手工蔥鹽舒肥雞
銀獎
康平餐飲店（蛋白盒子）
青蔥海鹽雞胸
銅獎
GONNA共樂遊_共樂遊有限公司（gonnaEAT）
腰果味噌雞胸穀物能量碗
傑出獎
睿點國際行銷有限公司（舒肥底家）
舒肥牛排餐
傑出獎
全家國際餐飲股份有限公司（全家國際餐飲-大戶屋）
蛤蠣蒸籠飯與鹽麴雞肉野菜鍋定食
優選獎
能量小姐健康餐飲有限公司（能量小姐）
水煮嫩雞胸便當
優選獎
紛思波可餐館（Fancy Poké夏威夷生魚飯）
清爽夏日波可
優選獎
樂邁喬國際股份有限公司（楽波）
厚切嫩雞胸弁當
一般餐飲組
獎項
獲獎單位（品牌）
獲獎餐食名稱
金獎
清菜饌（清爽商行）
椒香花生嫩雞胸
銀獎
聖馬食坊（天主教聖馬爾定醫院營養室）
豆瓣清蒸鮮魚營養餐盒
銅獎
輕食先生小吃商店（Mr. Light 輕食先生）
泰式青檸雞
傑出獎
磐石生活科技有限公司宜蘭分公司（野FUN原食餐廳）
獵人套餐
優選獎
妹妹季手作廚房（妹妹季）
番茄蔬菜魚
優選獎
良食集日商行（良食集日）
低脂豬肉豆腐漢堡排餐盒
優選獎
日南來心肉共生廚房（日南來心肉共生廚房）
山海日南情-均衡餐
優選獎
費洛獴健康餐盒（費洛獴健康餐盒）
泰式檸檬魚餐盒
優選獎
大采廚房（大采廚房）
嫩煎豬排餐
