2025 入秋必備「棕色球鞋」推薦：MEOVV、張員瑛同款先鎖定，PUMA Speedcat持續大火！
【文／Beauty美人圈．LISA】
入秋之際，當衣櫃換上濃郁溫潤的色調時，一雙「棕色系球鞋」絕對是不可或缺的時尚關鍵字。從奶茶棕、焦糖棕到摩卡棕色，這些美拉德棕色調不僅百搭耐看，更能自然融入秋冬穿搭氛圍。無論是搭配牛仔褲、針織裙，還是西裝褲都能輕鬆駕馭，兼具溫柔氣質與街頭感。本篇就帶你盤點入秋必收的棕色球鞋推薦清單，從經典款到話題新作一次看完！
2025棕色球鞋推薦：Nike Astrograbber，約NT$3,202 （韓國販售）
近期被不少韓國時尚博主洗版的 Nike Astrograbber 也是今年秋冬必鎖定的爆款鞋之一！溫暖的肉桂棕色鞋面採用優質全粒面皮革製成，溫暖肉桂棕色鞋面搭載奶油黃鞋底，復古味滿點，搭配蕾絲白裙甜美中帶點小個性，非常適合日常穿著。該鞋目前僅在韓國販售，喜歡的女孩不妨透過代購或是親自飛一趟韓國購入。
2025棕色球鞋推薦：Nike shox z，NT$4,500 （MEOVV同款）
Nike 推出全新 Shox Z，作為 Shox 系列的升級版，設計極簡卻絕不低調。全新鞋款延續了 2000 年之初 Shox 系列特立獨行，更低重心、更靈活的鞋型設計，結合全天候舒適腳感與雕塑感的設計，融入俏皮的風格，並以標誌性 Shox 緩震技術與柔軟富有表現力的鞋面相得益彰。摩卡棕色與嫩粉色撞出甜美感，上腳回頭率超高！
2025棕色球鞋推薦：New Balance 204L，NT$3,880 （張員瑛同款）
張員瑛帶火的 New Balance 204L 不用編輯多做介紹了，尤其是這雙米棕配色更被譽為是 「Miu Miu 聯名最佳平替版」，已經賣到櫃上一雙難求！（太搶手啦～）全新 204L 融合 1970 年代修長鞋頭輪廓與 2000 年代跑鞋的薄底趨勢，靈感汲取自足球鞋的流線美感與復古跑鞋的經典比例，打造纖細清爽的低筒輪廓；全麂皮鞋面選材，觸感細膩且耐穿，不僅修飾腿部線條，更能瞬間提升造型時髦度，就連張員瑛私下也是走到哪都上腳這雙。
2025棕色球鞋推薦：Fila Echappe LX Mocha 復古運動鞋，NT$2,700 (韓韶禧同款）
由韓韶禧親自演繹的 FILA ECHAPPE 全新配色一登場就掀起熱潮！這次以摩卡棕為主色，結合柔軟麂皮與透氣網眼材質，完美呈現秋冬特有的溫潤質感。鞋身線條俐落流暢，兼具運動感與時髦度，無論是搭配針織外套、西裝褲還是寬鬆牛仔褲，都能輕鬆穿出韓系氛圍感。這款配色目前在韓妞圈幾乎是「人手一雙」的熱門鞋款，有看到自己尺寸真的要立刻入手！
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
2025 秋冬球鞋趨勢！動物紋當道，必收熱門球鞋推薦：豹紋SAMBA、Speedcat乳牛紋太可愛
其他人也在看
2025潮流必備「瑪莉珍運動鞋」一次滿足兩種願望NB、PUMA、MLB、小CK....最低免千元入手
「瑪莉珍運動鞋」的熱潮席捲而來，它巧妙地融合了瑪莉珍鞋的復古甜美，以及運動鞋的機能舒適，以下就為大家盤點今年究竟有哪些「瑪莉珍運動鞋」最值得入手！造咖 ・ 1 天前
1萬預算精品包推薦Top 10：Coach托特包通勤族必收，Longchamp摺疊包耐用百搭
2025普發一萬元將於11月5日開放登記，最快11月12日入帳，大家已經想好有如何運用了嗎？若正好想犒賞辛苦一年的自己，不妨把目光投向「萬元精品包」清單，以親民價位入手，從紐約品牌Coach、Michael Kors，到巴黎女孩最愛的agnès b.、Longchamp等，無論你偏好實用托特、迷你斜背，還是輕奢設計款，都能用一萬元左右的預算入手，這份清單必須收藏！bella儂儂 ・ 23 小時前
軟萌卻超有型！BOSS × STEIFF泰迪熊聯名太可愛、惠利示範「熊抱系穿搭」超犯規
秋冬必備泰迪熊服飾：BOSS攜手STEIFF推出獨家聯名節日系列投入經典泰迪熊的溫暖懷抱吧！這個冬天，BOSS 攜手德國百年泰迪熊品牌 STEIFF，推出一系列讓人想立刻抱緊處理的節日限定聯名款。當BOSS的俐落時尚美學遇上STEIFF那隻戴著「金耳釦」的經典泰迪熊，療癒與高級感正式合...styletc ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 5 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 17 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 21 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前