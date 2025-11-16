2025 入秋必備「棕色球鞋」推薦：MEOVV、張員瑛同款先鎖定，PUMA Speedcat持續大火！

【文／Beauty美人圈．LISA】

入秋之際，當衣櫃換上濃郁溫潤的色調時，一雙「棕色系球鞋」絕對是不可或缺的時尚關鍵字。從奶茶棕、焦糖棕到摩卡棕色，這些美拉德棕色調不僅百搭耐看，更能自然融入秋冬穿搭氛圍。無論是搭配牛仔褲、針織裙，還是西裝褲都能輕鬆駕馭，兼具溫柔氣質與街頭感。本篇就帶你盤點入秋必收的棕色球鞋推薦清單，從經典款到話題新作一次看完！

2025棕色球鞋推薦：Nike Astrograbber，約NT$3,202 （韓國販售）

近期被不少韓國時尚博主洗版的 Nike Astrograbber 也是今年秋冬必鎖定的爆款鞋之一！溫暖的肉桂棕色鞋面採用優質全粒面皮革製成，溫暖肉桂棕色鞋面搭載奶油黃鞋底，復古味滿點，搭配蕾絲白裙甜美中帶點小個性，非常適合日常穿著。該鞋目前僅在韓國販售，喜歡的女孩不妨透過代購或是親自飛一趟韓國購入。

近期被不少韓國時尚博主洗版的 Nike Astrograbber 也是今年秋冬必鎖定的爆款鞋之一 圖片來源：IG@hyunz00、IG@douneo、IG@y.hyein

2025棕色球鞋推薦：Nike shox z，NT$4,500 （MEOVV同款）

Nike 推出全新 Shox Z，作為 Shox 系列的升級版，設計極簡卻絕不低調。全新鞋款延續了 2000 年之初 Shox 系列特立獨行，更低重心、更靈活的鞋型設計，結合全天候舒適腳感與雕塑感的設計，融入俏皮的風格，並以標誌性 Shox 緩震技術與柔軟富有表現力的鞋面相得益彰。摩卡棕色與嫩粉色撞出甜美感，上腳回頭率超高！

MEOVV Narin 也上腳 Nike shox z 摩卡棕粉配色！ 圖片來源：Nike

2025棕色球鞋推薦：New Balance 204L，NT$3,880 （張員瑛同款）

張員瑛帶火的 New Balance 204L 不用編輯多做介紹了，尤其是這雙米棕配色更被譽為是 「Miu Miu 聯名最佳平替版」，已經賣到櫃上一雙難求！（太搶手啦～）全新 204L 融合 1970 年代修長鞋頭輪廓與 2000 年代跑鞋的薄底趨勢，靈感汲取自足球鞋的流線美感與復古跑鞋的經典比例，打造纖細清爽的低筒輪廓；全麂皮鞋面選材，觸感細膩且耐穿，不僅修飾腿部線條，更能瞬間提升造型時髦度，就連張員瑛私下也是走到哪都上腳這雙。

張員瑛帶火的 New Balance 204L 不用編輯多做介紹了，尤其是這雙米棕配色更被譽為是 「Miu Miu 聯名最佳平替版」 圖片來源：IG@for_everyoung10

2025棕色球鞋推薦：Fila Echappe LX Mocha 復古運動鞋，NT$2,700 (韓韶禧同款）

由韓韶禧親自演繹的 FILA ECHAPPE 全新配色一登場就掀起熱潮！這次以摩卡棕為主色，結合柔軟麂皮與透氣網眼材質，完美呈現秋冬特有的溫潤質感。鞋身線條俐落流暢，兼具運動感與時髦度，無論是搭配針織外套、西裝褲還是寬鬆牛仔褲，都能輕鬆穿出韓系氛圍感。這款配色目前在韓妞圈幾乎是「人手一雙」的熱門鞋款，有看到自己尺寸真的要立刻入手！

由韓韶禧親自演繹的 FILA ECHAPPE 全新配色一登場就掀起熱潮 圖片來源：Fila

